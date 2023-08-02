Edirne'de Sivrisinek Mücadelesi Devam Ediyor

Edirne'de artan sivrisinek popülasyonuyla mücadele kapsamında İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan 8 ekip çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi olarak sivrisinekle mücadele için 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayrıldığını belirten yetkililer, ilaçlama faaliyetlerinin sulak alanlar, çeltik alanları ve sahil bandında devam edeceğini açıkladı.

EDİRNE'de artan sivrisinek popülasyonuyla mücadele kapsamında İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan 8 ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, köyler ve sulak arazilerde artan sivrisinek popülasyonuna karşı çalışma başlattı. Edirne İl Özel İdaresi olarak sivrisinekle mücadele çalışmaları için 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayrıldığını belirten Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, 5 araç, 16 personel ve 8 ekip ile gece gündüz vardıyalı olmak üzere sivrisinekle mücadele için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizi ilaçlama faaliyetleri için 3 lokasyona ayırdık. İpsala, Enez, Keşan hattını bir lokasyon, Uzunköprü, Meriç hattını bir, lokasyon, Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve merkez hattını da bir lokasyon olarak planladık. İlaçlama faaliyetlerimizi özellikle sulak alanlar, çeltik alanları, yaz aylarında yerleşimin yoğun olduğu sahil bandında hızlı bir şekilde belli bir süre daha devam ettirmeyi planlıyoruz dedi.