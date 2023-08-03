Edirne'de Sivrisinek İlaçlaması İçin 4 Milyon 200 Bin Lira Ayrıldı

Edirne'de kırsal alanlarda ve köylerde her geçen gün artan sivrisineklere karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına 4 milyon 200 bin liralık bütçe ayrıldı. Sivrisinekle mücadele çalışmaları 5 araç, 16 personel ve 8 ekip ile gece gündüz vardiyalı olarak devam ediyor.

Edirne'de kırsal alanlarda ve köylerde her geçen gün artan sivrisineklere karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına 4 milyon 200 bin liralık bütçe ayrıldı.

Edirne'de özellikle ağaçlık ve sulak alanlarda artış gösteren sivrisineklerle mücadele için 4 milyon 200 bin lira bütçe ayrıldı. Sivrisinekle mücadele çalışmaları 5 araç, 16 personel ve 8 ekip ile gece gündüz vardiyalı olarak devam ediyor. Köy ve kırsal alanlardaki ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Ciğerci, "Edirne İl Özel İdaresi olarak sivrisinekle mücadele çalışmaları için 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayırdık. 5 araç, 16 personel ve 8 ekiple gece gündüz vardiyalı olmak üzere sivrisinekle mücadele için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizi ilaçlama faaliyetleri için 3 lokasyona ayırdık. İpsala, Enez, Keşan hattını bir lokasyon, Uzunköprü, Meriç hattını bir lokasyon, Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve merkez hattını da bir lokasyon olarak planladık. İlaçlama faaliyetlerimizi özellikle sulak alanlar, çeltik alanları, yaz aylarında yerleşimin yoğun olduğu sahil bandında hızlı bir şekilde belli bir süre daha devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi. - EDİRNE