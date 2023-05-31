Edirne'de Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuranların sayısı artıyor

Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuranların sayısı her geçen gün artıyor

EDİRNE Edirne'de Sigara Bırakma Polikliniğine başvuranların sayısının her geçen gün artıyor. İl Sağlık Müdürlüğü Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Bekir Tunçer, çevresinden duyup gelenlerin, poliklinik sayısını en çok arttıran etmenlerden birisi olduğunu söyledi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Bekir Tunçer, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sigaranın olumsuz etkilerine değinerek açıklamalarda bulundu. Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvuranlar ve bırakma sürecine ilişkin bilgi veren Dr. Tunçer, vatandaşların hem kamu spotlarından hem de diğer sigarayı bırakma polikliniğine başvuran vatandaşlardan öğrenip, Sağlık Bakanlığı üzerinden ya da direk polikliniklere başvurarak tedaviye başladığını ifade etti.

"Sigara bıraktırma oranları çok yüksek"

Sigara Bıraktırma Polikliniğine gelen hastalarla birebir görüşme yaptıklarını belirten Dr. Tunçer, her hastaya farklı bir ilaç tedavisi ve psikolojik destekle birlikte başarılı olmaya çalıştıklarını söyledi. Kişiye özgü tedavi yöntemleri uyguladıklarını vurgulayan Dr. Tunçer, "Burada kişiyle konuşuyoruz, kendisini hazır hissediyor mu? Önemli olan bu, çünkü eğer kendisine hazır hissetmiyorsa bu sigara içme davranışı sürekli hale geliyor. Ancak şu anda başvuran hastalarımızda sigara bıraktırma oranları çok yüksek, onu söyleyebilirim" dedi.

"Sigara içme yaşı oldukça düştü"

Daha önceden yapılmış çalışmalarda sigara içme yaşının ilkokul düzeyine kadar indiğini söyleyen Dr. Tunçer, "Gençlerin çoğu bir kere bile olsa sigarayı denemiş oluyor. Bunların olmasında etken reklamlar, filmler, diziler, çizgi filmlerde ve çocukların rol model olarak aldığı kişilerde sigara içme davranışı görüldüğü için. Akranlarında da bunlar görüldüğü zaman ne yapıyor çocuklar demek ki bu iyi bir şeymiş. Bu sosyal olarak kendisini bir şekilde o ortama kalabilmesini sağlıyormuş diye düşünüyor. Bunlar yanlış düşünceler" ifadelerine yer verdi.

Bir kişinin söyleyip 5 kişinin ondan duyup geldiği zamanlar olduğunu söyleyen Dr. Tunçer, tedavi sürecini tamamlayıp bırakan hastaların yönlendirmesi ile polikliniğe başvuran sayısının her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

"Kendimi bir esir gibi hissettim"

Dört senedir sigara kullanan 29 yaşındaki Betül Yılmaz, sigarada paket sayısının artması ve esir hale gelmesinin ardından sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu ve başarılı olduğunu söyledi. Sigara içerken kendisini esir gibi hissettiğini ve sürekli alma zorunluluğu hissinden sıkıldığını belirten Yılmaz, "Her sabah uyandığımda paketim var mı? Her akşam paketim bitti, yarın mutlaka almalıyım. Bu hem zaman kaybı, hem maddi kayıp oluyordu. Bununla uğraşmaktan sıkıldım ve bir gün bıraksam nasıl olur acaba diye düşünmeye başladım" dedi.