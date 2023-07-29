Edirne'de otomobil ile bisikletlinin çarpıştığı kazada yaralanan kişiye ilk müdahale sağlık personeli tarafından yapıldı

Edirne Trakya Üniversitesi mevkisinde meydana gelen kazada, otomobil ile bisiklet çarpıştı. Yaralanan bisikletliye, yoldan geçen sağlık personeli ilk müdahaleyi yaparak yardımcı oldu. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil ile bisikletlinin çarpıştığı kazada yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli yaptı.

Kaza, Edirne Trakya Üniversitesi mevkisi D-100 karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, E. K. idaresindeki 34 FZE 746 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dengesine kaybederek yola savrulan bisikletli sürücü Ş.K. başını yere çarptı.

Kafasında kanama olan Ş.K'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli yaparak yaralının bilincini kaybetmemesi için dakikalarca başında durdu. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE