Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı İçin Basketbol Maçı Düzenlendi

Güncelleme:
Edirne'de meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen basketbol dostluk maçında kadınlar pembe formalarla sahaya çıkarak sporun kansere karşı önemine dikkat çekti.

EDİRNE'de meme kanseri farkındalık ayı kapsamında, kansere karşı sporun önemine dikkat çekip, kadın dayanışmasını arttırmak amacıyla, pembe formalarla basketbol dostluk maçı gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, Edirne Yöresel ve Edirne DSİ Spor Kulübü desteğiyle, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında, basketbol dostluk maçı düzenlendi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte; pembe formalarla parkeye çıkan kadınlar, meme kanseriyle mücadele konusunda farkındalık mesajı verirken, konu hakkında dayanışmanın da artması amaçlandı. Dostluk maçında başlama atışını 1'inci Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek ile AK Parti İl Başkanı Belgin İba yaptı. Edirne Valisi Yunus Sezer ile İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da maçı izleyerek kadınlara destek verdi.

'SPORA NE KADAR YAKIN, KANSERE O KADAR UZAĞIZ'

Maç başında, sporcular adına konuşan 1. Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Op.Dr. Melda Canbaz, spora ne kadar yakın olunursa, kansere o kadar uzak olunacağını belirterek, "Bugün bu sahada olmamızın bir nedeni var. Spora ne kadar yakın kansere o kadar uzağız. Biz kadınlar sadece poliklinikte değil sahada da varız. Hem basketbol oynuyoruz, hem farkındalık yaratıyoruz. Formamız pembe ama mesajımız net. Sağlıklı kadın hareket eden kadındır. Bugün sahadayız; top bizde, oyun bizde, sağlık için paslaşıyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
