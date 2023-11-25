Edirne Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kızın sağlık ekiplerine ağlayarak acılarını dile getirmesi duygusal anlara sebep oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de kaza yapan otomobilden yaralı olarak çıkarılan genç kızın sağlık ekiplerine ağlayarak 'Canım çok acıyor' demesi yürekleri sızlattı

Edirne'de kaza yapan otomobilden yaralı olarak çıkarılan genç kızın sağlık ekiplerine ağlayarak "Canım çok acıyor" demesi yürekleri sızlattı.

Kaza, Edirne Talatpaşa Mahallesi Mezbaha Değirmen Sokak üzerinde bulunan güney çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dilara F. idaresindeki 22 ADF 792 plakalı otomobil, güney çevre yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde olan 22 AN 276 plakalı otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı genç kızın ağlayarak "Canım çok acıyor" demesi ise görenlerin içini sızlattı. Yaralı 2 kişi ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE