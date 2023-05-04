Edirne'de diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı yardımı yapıldı

Edirne'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sosyal yardım faydalanıcısı ailelerdeki 32 diyabet hastası çocuk ve gençlere koldan ölçüm sağlanabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Edirne'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sosyal yardım faydalanıcısı ailelerdeki 32 diyabet hastası çocuk ve gençlere koldan ölçüm sağlanabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Bakanlıkça, bu yıl sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip-1 diyabet hastası 0-22 yaş aralığındaki kişilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için "Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından "Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi Uygulama Binasında" hizmet veren Lalel Kafe'de düzenlenen programda ailelere cihazlar dağıtıldı, nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, diyabet hastalığıyla mücadelede her ne kadar empati yapılmaya çalışılsa da bu hastalıkla yaşayan çocuk ve ailelerin neyle karşı karşıya kaldıklarının hissedilmeyeceğini belirtti.

Parmaktan kan alarak ölçüm yapmanın çocuklar açısından zorluğuna işaret eden Vali Kırbıyık, "Çocuklarımızın parmaktan sürekli kan kontrolüne tabi tutulması gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir durum. Bu durumun önüne geçebilmek için gelişen teknolojiyle birlikte yeni usuller ve esaslar belirlendi. Çocuklarımız kola takılan ve cep telefonuna okutulan sensör sayesinde 24 saat aralıksız ölçüm yapabilecek."dedi.

Kırbıyık, proje kapsamında Edirne'de 32 aileye verdikleri glikoz ölçüm cihaz ve ekipmanlarının masraflarının 2 yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacağını aktardı.

Firma yetkilisi Togay Dercan ise sunum eşliğinde kola takılan ve cep telefonuna okutulan sensör sayesinde 24 saat aralıksız ölçüm yapan cihazı tanıttı.

Konuşmaların ardından Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık tarafından şeker ölçüm cihazı aylık sensör, cihaza uyumlu cep telefonu faydalanıcılara teslim edildi.

Bir kişinin bir yıllık maliyetinin 38 bin lira olduğu öğrenildi.