EDİRNE (İHA) - Edirne'de bir fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı

EDİRNE Edirne'de lavaş fırınında bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yapması ve temizlik şartlarıyla ilgili videonun sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından, işletmeye 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesinde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.