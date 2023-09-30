Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Yaşlılar Günü Mesajı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmetin önemine vurgu yaptı. Yaşlılara gösterilecek sevgi ve saygının toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Özbaş, yaşlılara sağlanacak hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında Türk milletinin geleneklerinde yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmetin olduğunu belirtti.

Bu geleneğin sürdürülmesinin hem aile bağlarının hem de toplumsal dokunun korunması bakımından hayati bir önem taşıdığını aktaran Özbaş, "Bir toplumun hafızası olarak gelenek ve göreneklerini, milli ve manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlılarımızın karşılaştığı sorunların en aza indirilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması, toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Özbaş, ömrünün büyük kısmı topluma ve ülkeye hizmetle geçen yaşlıların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde insan onuruna yakışır bir şekilde bakımlarının sağlanması için çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Yaşlıların öncelikle ailelerinin yanında aile sıcaklığında yaşamaları, bunun mümkün olmaması halinde ise aile sıcaklığının kuruluş ortamında sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Amacımız, toplumsal değer yargılarımız arasında yer alan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını, değişen toplum yapısı içinde sosyal hizmet alanlarına taşımaktır. Yaşlı vatandaşlarımıza uygulanacak hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar, devletimizce desteklenmekte ve sürdürülmektedir. Devletimizin sağladığı imkanlar ve sunduğu hizmetlerin her geçen gün daha da iyi hale getirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar ve yaklaşımlar öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Yaşlılarımız, geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültürümüzü ve toplumsal değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, cemiyet hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılara gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır."