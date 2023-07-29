21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, tek amacı halka sağlık hizmeti sunmak olan eczacıların sürekli Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında kalarak halkla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. İlaçlara yapılan zamların kendilerini zor duruma soktuğunu kaydeden Başkan Karaarslan, "İlaca gelen zam bizim için tali bir konu, biz eczacılar ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını savunuyoruz" dedi.

'Eczacılar Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaların arasında kalıyor"

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Sağlık Bakanlığı tarafından İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan güncelleme ile ilaç fiyatlarının 24 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30.5 arttırıldığını belirterek, "Daha önceki yıllarda, yılda bir defa yapılan ilaç fiyat artışlarının bundan böyle yılda iki defa yapılacağı da ilan edildi. Ama ilaç yokluklarının bittiğini üzülerek söyleyemiyoruz. Bunda birkaç neden var. İlaç firmaları artan maliyetleri, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışı sebep göstererek ilaç fiyatlarında artış talebini Sağlık Bakanlığına iletiyor; piyasaya ilaç arzını kısarak, kısmen suni yokluklar oluşturarak istediğini almaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı ise ilaç fiyat artışının kamu maliyesine getireceği yük ve enflasyon üzerinde oluşturacağı etkiyi gözeterek ilaç firmalarının talep ettikleri oranın altında güncelleme yapmayı tercih ediyor. Burada olan, ilaca ulaşmaya çalışan halkımıza ve arada kalan biz eczacılara oluyor. İlaç yoklukları zaman zaman halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşıyor. Yıllardır eczanemizden ilaç alan ve bize güvenen Ahmet amcamıza, Ayşe teyzemize istediği ilacı temin edememek manen bizleri çok yoruyor. Biz artık yılardır aynı filmi görmekten, zam dönemlerinden iki üç ay önce başlayan ilaç yokluklarını yaşamak ve hastalarımıza bu ilaç maalesef piyasada yok demekten bıktık. İlaca gelen zam bizim için tali bir konu, biz eczacılar ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını savunuyoruz. Bu nedenle, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde tüm paydaşların görüşleri alınarak yapılacak köklü bir düzenleme ile halkımızın ilaca erişimini ve dolayısı ile sağlığını tehdit eden süreçlerin ortadan kaldırılacağını öngörüyoruz" dedi.

"Bakanlık bizimle ilgili kararlarda bizimle istişare ederek almalıdır"

Topluma en yakın sağlık danışmanı ve birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan eczacıların artan kira, personel ve işletme giderleri nedeniyle mesleklerini sürdüremez bir noktaya sürüklendiğini de ifade eden Kararaarslan, "İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılacak düzenleme ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar her noktasında milletimize güvenilir ilaç ve sağlık hizmeti sunumu yapan biz eczacılara ilaç fiyatlarından bağımsız bir meslek hakkının tanımlanmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizin sağlık ortamını en iyi şekilde kurgulamak ve milletimize en iyi sağlık hizmeti sunumunu sağlamak için çalıştığını biliyor ve görüyoruz. Ancak bazı uygulamaların sahadaki uygulayıcısı olan biz eczacılarla istişare edilerek gözden geçirilmesinin de elzem oluğunu düşünüyoruz. Ülkemizin bulunduğu coğrafya dolasıyla çok farklı iklim şartlarına sahip olması, oluşturacağı ekonomik yükün taşınamaz oluşu gibi nedenlerle uygulanabilirliği neredeyse imkansız olan eczanelerde ısı nem takibi zorunluluğunun tekrar gözden geçirilmesini, eczanelerdeki buzdolapları ile sınırlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyor ve bekliyoruz" diye konuştu.

Sorunlarına çözüm üretilmesi talebini yineleyen Karaarslan konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Bekleyen sorunlarımıza çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Kontrolsüzce, ihtiyaç olmadığı halde ve daha kötüsü yeterli donanım ve eğitim kadrosuna sahip olmadan açılan eczacılık fakülteleri nitelik sorunu yanında ihtiyaç fazlası verilecek mezunlar nedeniyle işsizlik sorununu önümüze getirecek. Yeni eczacılık fakülteleri açılmamasını ve yetersiz olanların Ar-ge merkezlerine dönüştürülmesini, ülkemizin insan kaynağının doğru ve verimli kullanılması adına elzem görüyoruz. Sesimizi duyurabilmek adına 27 Kasım 2022'de Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlemiştik. Yapılan iyileştirmeler olsa da yüksek enflasyon ortamında taleplerimizi karşılamanın uzağında kaldı. Sesimizin artık duyulmasını ve kalıcı iyileştirmeler yapılmasını umuyor ve bekliyoruz." - AYDIN