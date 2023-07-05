Eczacılar Kur Farkından Kaynaklı İlaç Sıkıntısı Yaşıyor

Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, kur farkından kaynaklı ilaç sıkıntısı yaşandığını ve firmaların talebi karşılamak yerine sadece küçük bir kısmını gönderdiğini belirtti. Kur farkına bir çözüm bulunmazsa ilaç sıkıntısının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

MELTEM KARAKAŞ

Kur farkından kaynaklı ilaç sıkıntısı yaşandığını söyleyen Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, "Firmalar şu anda 100 ilaç lazımsa 10 tane gönderiyorlar. Eğer bu kur farkına bir çözüm bulamazlarsa ilaç yokları yüzde 25'leri de görür" dedi.

Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, kur farkından kaynaklı yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sıkıntının kanser, astım, şeker ve organ nakli ilaçlarında daha çok olduğunu söyleyen Kamış, kurdaki dalgalanmaya acil olarak çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

"TALEBİ KARŞILAYACAK SAYIDA DEĞİL MAALESEF"

Metin Kamış şunları söyledi:

"Hem Eskişehir genelinde hem Türkiye genelinde ilaç sıkıntısı mevcut. Bu sıkıntı pandemiden bu yana devam etmekte. Pandemi zamanındaki sıkıntının kaynağı etken madde temininde zorlanmaktı. Şu andaki ve bir sene öncesine kadar olan sıkıntının kaynağı da ilaçtaki kur farkı. Şu anda ilaçta bir euro 10,74 liraya tekabül ediyor. Normalde Euro şu anda 28 lirayı geçmiş vaziyette. Yurdumuzdaki ilaçların yarısından fazlası ithal ediliyor. Burada üretilen etken maddesi aynı şekilde yurt dışından getiriliyor. Dövize bağlı olarak geliyor. Senede bir defa düzenleme yapıldığı için şubattan şubata, belli zamanlarda yoka giriyor ilaçlar. Şu anki yok olmasının sebebi de aradaki kur farkıyla ilişkilendirilebilir çünkü ithalatçı firmalar 28 lira gibi bir yerden Euroyu vermektense 10,74'ten vermeyi tercih etmiyorlar çünkü onlar ilaca bir ticari meta olarak görüyorlar ilaç firmaları. Biz eczacılar gibi halk sağlığını ön planda tutan bir düşünce içinde değiller. Bu yüzden sıkıntı özellikle kanser ilaçlarında, organ nakli ilaçlarında, astım ve şeker ilaçlarında çok daha fazla vaziyette şu anda. Şu anda yurdumuzda tüketilen en başta antibiyotiklerde hala sıkıntı var. Mevcut piyasada var ama talebi karşılayacak sayıda değil maalesef.

"YÜZDE 25'LERE ÇIKABİLİR"

Tolere edilebilir ilaçtaki yokluk oranı yüzde 4 seviyesindedir. Biz yaklaşık bir senedir yüzde 20-25 bandında gidiyorduk. Yüzde 15'lere geçmiş aylarda düşmüş olabilir ama şu anda tekrardan yüzde 20'nin üzerine çıktı. Eğer bu kur farkına bir çözüm bulamazlarsa bu yüzde 25'leri de görür diye düşünüyorum. Müdahale edilirse, yılda bir defa şubat ayında bu düzenlemeyi yapmak yerine 3 ya da 4 ayda bir bu düzenleme yapılırsa eğer dövizde bir artış olursa artırılır. Yok dövizde bir artış olmamışsa ilaç fiyatlarına zam olmaz. Bu şekilde düzene girer. Çünkü firmaları da bir yönden anlayabiliyorum. Asgari ücrete zam geliyor, giderleri artıyor. Bir de 10,74 gibi bir kur farkından ilaç vermektense gidiyorlar başka ülkelerde bu ilaçları satıyorlar."

"100 İLAÇ LAZIMSA 10 TANE GÖNDERİYORLAR"

Firmaların 100 ilaç gerekiyorsa 10 ilaç gönderdiğine dikkat çeken Kamış, "Çok sıkıntılı günler bekliyor. Pandeminin ilk senesinde yaşamıştık bu olayı. Firmalar tamamen şu anda 100 ilaç lazımsa 10 tane gönderiyorlar. 10 hastanın birine verilecek şekilde geliyordu ve muadili olmayan ilaçlar gönderiyorlardı. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamak için bu kur sıkıntısına çözüm bulunması gerekiyor acilen" ifadelerini kullandı.