Eczacılar, Euro Kuruna Bağlı İlaç Fiyatlarının Düzenlenmesini İstiyor

KEMAL ONUR ATALAY

34'üncü Bölge Aksaray- Kırşehir Eczacı Odası Başkanı Fatih Özçiftçi, euro kuruna bağlanan fiyatlama nedeniyle ilaç konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "Bir kere artık euro kur fiyatına bağlı ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçmeliyiz. Son 15-20 günde neredeyse yüzde 40'lara varan bir euro değişimi oldu. Bu da direkt yurt dışından bağımlı olduğumuz ilaca yansıyor" dedi.

34'üncü Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası Başkanı Eczacı Fatih Özçiftçi, kurdaki artışla birlikte ilaç tedarikinde zorlandıklarını söyledi. Özçiftçi, şunları söyledi:

"EURO KURUNDAKİ ARTIŞ YİNE İLAÇLARDA CİDDİ BİR SIKINTI"

"Artık bildiğiniz üzere ilaçta hem ilacın perakende satış fiyatı hem de ilacın karlılığı devletin ilaç fiyat kararnamesi ile belirleniyor. İlaç fiyat kararnamesi bize ne emrediyor? Bir önceki yılın euro kur ortalaması alınıyor. Bu euro kur ortalamasında eğer artış söz konusuysa bu ilaç fiyatına yansıyor ve ilaca belli bir zam geliyor. 2022 yılında çok ciddi maliyet artışları söz konusu olmuştu. Euroda çok ciddi bir artış olmuştu. Bu artışlardan kaynaklı senede bir kere şubat ayında yapılması gereken zam 2022 yılında üç kere yapıldı. Bu zamlardan sonra ilaç fiyat kararnamesinde eczacıların karlılığına bağlı olarak da bir güncelleme yapıldı ve mart ayında bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemelerle piyasada az da olsa rahatlama sağlanmıştı. Yalnız bugüne geldiğimizde euro kurundaki çok ciddi artış yine ilaçlarda ciddi bir sıkıntı önümüze sermeye başladı."

"BİZ ECZANELERİMİZDE İLAÇ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Euro kuru 28 lira olmasına rağmen ilaçlar için uygulanan kurun 10,75 lira olduğunu belirten Özçiftçi, "2022 yılında toplamda yüzde 80 zam gelmişti. Bu yılki durum şimdiye bakarsak güncel kur ve ilaçta uygulanan kur arasında üç kat bir fark var. Şimdi üç kat fark olunca bir de maliyetlerin arttığını hesaplarsanız ilaç firmaları üretimde azaltmaya gidiyor. İthal ettiğimiz firmalarda ülkemize ilaç göndermekte azaltmaya gidiyorlar, başka ülkelere satmayı tercih ediyorlar. Euro kurunun düşüklüğünden dolayı ülkemizde üretilen ilaçlar dahil euro kurundan dolayı başka ülkelere satılıyor. Durum böyle olunca biz eczanelerimizde ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Hastalarımıza ilaçları ulaştırmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLAÇ FİYATLARINDA BİR AN ÖNCE DÜZENLEME YAPILMASI ŞART GÖRÜNÜYOR"

Dışa bağımlı olan ilaçların tedarikinde sorunlar yaşandığını kaydeden Özçiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok ülkemize dışardan gelen ilaçlara ulaşımda zorluk çekiyoruz. Mesela geçen hafta büyüme hormonunu hiçbir şekilde tedarik edemedik. Bütün depoları aradık, bölge depolarını aradık, firmaya ulaştık. Hiçbir şekilde büyüme hormonu yoktu. Büyüme hormonunu takiben tabii ki insülinler, sonrasında biyoteknolojik ürünler var. Bunların tamamında dışarıya bağımlıyız. Bunların hepsi dışardan ülkemize gelmekte. Firmalar bunları göndermekten imtina edecek ve biz ulaşmakta zorluk çekeceğiz. Kur üç katını bulmuşken ve maliyetlerin çok ciddi arttığını düşünürsek bunların için hepsini katabiliriz, asgari ücreti katabiliriz, şişe maliyetini, üretim maliyetini, içindeki ölçü kabı maliyetini bunların hepsini katabiliriz. Bunlar olduğunda ilaç fiyatlarında bir an önce düzenleme yapılması ve ilacın piyasadan çekilmeden yapılması şart görünüyor. Biz halk sağlığına önem veren ve halk sağlığının direk içinde olan bir mesleğiz. İlaç tabi ucuz olmalı tabii ki ulaşılabilir olmalı ama içinde bulunduğumuz enflasyon ortamının da getirdiği sebeplerden dolayı vatandaşımız ilaçsız kalmamalı. O yüzden bir düzenleme yapılması şart görünüyor.

"EURO KUR FİYATINA BAĞLI İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNDEN VAZGEÇMELİYİZ"

Bir kere artık euro kur fiyatına bağlı ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçmeliyiz. Son 15-20 günde neredeyse yüzde 40'lara varan bir euro değişimi oldu. Bu da direkt yurtdışından bağımlı olduğumuz ilaca yansıyor. Senede bir defa yapılan şubat ayı zammı seneye yayılmalı. 2022'de bunun örneğini gördük. Gerekirse Euro kurunun dalgalanmalarına bağlı olarak daha fazla zam yapılması gerekiyor. Çözüm, hastalarımızı mağdur etmeyecek bir şekilde düzenlenmesinden geçiyor."