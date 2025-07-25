Eczacı Mehmet İtaç, Heimlich Manevrası ile 5 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı

Eczacı Mehmet İtaç, Heimlich Manevrası ile 5 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı
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Şırnak'ta eczacı Mehmet İtaç, nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki bir çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı. Uyguladığı manevranın eğitimini daha önce aldığını belirten İtaç, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.

'DAHA ÖNCE BU EĞİTİMİ ALDIM'

Şırnak'ta nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran eczacı Mehmet İtaç, "Saat 3-4 sularındaydı. Eczanede çalışıyorduk. Bir anne ve çocuğu karşıda alışveriş yapıyorlardı. Birden annenin çığlıklarını duydum. Hemen o tarafa doğru yöneldim. Herhalde çocuğun boğazında bir cisim kalmıştı. Çocuğa müdahalede bulundum. Heimlich manevrasını uygun gördüm. Daha önceden de bu eğitimi aldığım ve bildiğim için, bildiğim şeyi uyguladım. Çok şükür, çocuğun boğazındaki cismi çıkartabildik. Çocuğun durumu iyi" dedi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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