Haberler

Ebeveynler İçin Çocuk Arkadaşlıklarını Yönetme İpuçları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çocuğunuzun hoşlanmadığınız bir arkadaşı olduğunda nasıl yaklaşmalısınız? Ebeveyn koçu Sue Atkins ve komedyen Ria Lina, çocuğunuzun arkadaşlıklarını yönetmeniz için üç önemli yöntem paylaşıyor.

Çocuğunuzun tüm arkadaşlarını sevmeniz pek mümkün değil. Eninde sonunda çocuğunuz hoşunuza gitmeyecek bir arkadaş da edinecektir.

Belki bu arkadaş size kaba ya da bilmiş geliyor olabilir. Belki de size sormadan tercih etmeyeceğiniz bir abur cubur getirip duruyordur. Ya da çocuğunuzun bu arkadaşı yüzünden "kötü özellikler edineceğine" inanıyor olabilirsiniz.

Çocuğunuza bu kişiyle arkadaşlık etmemesini söyleyip kısa yolu tercih edebilirsiniz. Ancak bu genellikle işe yaramaz.

Ebeveyn koçu Sue Atkins ve dört çocuk annesi komedyen Ria Lina, çocuğunuzu sizden uzaklaştırmayacak üç yöntemi paylaşıyor:

1. Niye hoşlanmadığınızı iyice düşünün

Çocuğunuzun arkadaşından hoşlanmama nedeniniz saygısızlık, zorbalık ya da tehlikeli davranışlara mı dayanıyor? Yoksa sadece "sinir olduğunuz" ya da kimyanızın tutmadığı bir durumla mı karşı karşıyasınız?

Atkins'e göre neyin sinir bozucu olduğu ve neyin gerçekten zarar verici olduğunu ayrıştırmak çok önemli. Bunun için de önce kendi düşüncelerinizi sorgulamanız şart.

Eğer gerçek bir risk söz konusuysa, yani tehlikeli davranışlar ya da zorbalık gibi durumlara rastlıyorsanız, daha katı bir şekilde devreye girmenin zamanı gelmiş olabilir.

Ancak mesele tarz farklılığı ya da farklı huylara ilişkinse, görmek istediğiniz davranışlara örnek teşkil etmeniz gerekebilir.

Komedi şovlarında genellikle çocuk büyütmenin zorluklarından bahseden dört çocuk annesi Lina da bunu yapmaya çalışıyor:

"Benim sorumluluğumda olan çocuklara benim standartlarımı benimsemelerini söylüyorum. Kendi çocuklarıma örneğin otobüste 'koltuğa ayaklarınızı uzatmayın' diyorsam, benim sorumluluğumda başka çocuklar varsa onlara da bunu uygulatıyorum."

Lina'ya göre çocuğunuzun arkadaşını sevmeme nedeniniz, genellikle diğer ebeveynlerle yaşadığınız "değer çatışması" oluyor:

"Bir çocuğun benim çocuğumu da kötü bir şeye yönlendireceğini düşündüğüm zamanlarda, bu genellikle çocukların hatası olmuyor.

"Örneğin bizim evde tabanca oyununa izin vermiyoruz, oyuncak silahlar ya da elleriyle silah yaparak oynamalarını istemiyoruz. Ama birçok oğlan çocuğu bunu yapıyor ve kendi çocuklarıma bunun için izin vermediğimde gerilim ortaya çıkabiliyor.

"Bu durumlarda bazen diğer çocukların aileleriyle iletişim kurmak, herkesin daha mutlu olacağı bir orta yol bulmaya yardımcı olabiliyor."

2. Yasaklamayın, konuşun

Atkins'e yapabileceğiniz en kötü şey çocuğunuzun bir arkadaşını görmesini yasaklamak olabilir. Çünkü bunu yaparak, "ne daha iyi arkadaşlıklar kurmasına yardım ediyorsunuz ne de bu durumu açıklamış oluyorsunuz."

Meseleyi katı bir şekilde çözmeye çalışarak bunun ters tepme ihtimalini artırıyorsunuz ve belki de çocuğunuz o arkadaşıyla sırf size inat olsun diye görüşmeye devam ediyor.

Çocuğunuza bu arkadaşında ne bulduğunu, ortak noktalarının ne olduğunu sorarak başlayın. Beraber yapmayı sevdikleri şeyleri sorun.

Bunu sormak ve dinlemek, bu arkadaşlığı onayladığınız anlamına gelmez. Ancak aranızda bir güven kurulmasına yardımcı olur.

Atkins, "Konuşma anınızı iyi seçmelisiniz. Ses tonunuzu ve vücut dilinizi gözetmelisiniz. Çünkü çok agresif ya da yargılayıcı olursanız, köprüleri atarlar. Siz köprü kurmaya çalışıyorsunuz, araya duvarlar örmeye çalışmıyorsunuz" diyor.

Lina ise çocuklara "belirli bir davranışı onaylamadığınızı ve bunu kopyalamasını istemediğinizi" söylemenin önemli olduğu görüşünde:

"Bunu yaparak, arkadaşlığı durdurmuyorsunuz ve etkileşimi yasaklamıyorsunuz, ama neyin örnek alınmaması gerektiği konusunda bir çizgi çekmiş oluyorsunuz."

3. Çevresini genişletin

Eğer çocuğunuz pek hoşunuza gitmeyen bir arkadaşlığa sıkışmış görünüyorsa, sosyal dünyasını genişletmeyi deneyin.

Atkins, "Yeni insanlarla tanışabileceği ortamlara götürün. Kuzenlerini çağırın, spor kulüplerine katılmalarını sağlayın, okul sonrası faaliyetlerini deneyin" diyor.

Şunu da akılda tutmakta fayda var: Çoğu arkadaşlık ebedi değildir ve çocuklar farklı dönemlerden geçerler. Yani müdahale etmeden önce bu arkadaşlığın neye dönüştüğünü gözlemlemek de iyi bir fikir olabilir.

Atkins, "Bazen bu bir yaz tatili arkadaşlığından ibaret olabilir ya da ergen çocuğunuz sizinle inatlaşmak için dönemsel bir çaba içindedir" diyor.

En iyisi, çocuğunuzun kurmasını isteyeceğiniz arkadaşlıklar konusunda ona rol model olabilmek.

Sizin arkadaşlıklarınız konusunda çocuğunuzla sohbet etmek, saygı, nezaket ve sağlıklı sınırlar çizmek konularında ona fikir verecektir ve çocuklar genellikle bunu örnek almaya eğilimlidir.

BBC
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Samsun'da Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşları içinde saha kenarına geldi

Yine milli takımda sakatlanan Osimhen gözyaşlarını tutamadı
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi peş peşe 2 depremle sarsıldı

Sındırgı'da peş peşe 2 deprem meydana geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.