Düzce sağlık haberleri | Düzce Üniversitesi, propolis ile grip, nezlenin bulaşıcılığını azaltan ağız ve burun spreyi geliştirdi

Düzce Üniversitesi, propolis ile grip, nezlenin bulaşıcılığını azaltan ağız ve burun spreyi geliştirdi

DÜZCE - Arı mucizesi ve Düzce Üniversitesi, Avrupa ve Amerika'da yıllardır kullanılan propolis ile grip, nezlenin bulaşıcılığını azaltan ağız ve burun spreyi geliştirdi. Profesörlerin uzun uğraşlar neticesinde ortaya çıkarttığı ürün, birçok konuda da fayda sağlıyor.

Düzce Üniversitesi'nin laboratuvarlarında analiz edilen Arı Mucizesi ürünleri, vatandaşlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Birçok ürün ile dikkat çeken Arı Mucizesi korona virüs salgınında insanlara propolisli ürünler ile şifa dağıttı. Son zamanlarda korona virüsteki artış, grip ve nezle şikayetleri sebebi ile Üniversite profesörleri yeni bir ürün daha geliştirdi. Ürünün zenginleştirilmesi için propolisin yanı sıra oleuropein, çinko, karadut, bor ve udi hindi yağı da kullanılarak Propolis sprey ürünü üretildi. Amerika ve Avrupa'da sıklıkla kullanılan ve vatandaşlara faydası olduğu görülen ürün hem Düzce Üniversitesi'nde üretildi hem de geliştirildi.

"Propolis için birçok çalışma yaptık"

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Arı Mucizesi Akademisi üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Üniversite içerisinde propolis için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve neticesinde Arı Mucizesi ile birlikte ticari olarak ürünü piyasaya sürdüklerini belirterek, "Doğal ürünler içerisinde bağışıklıkla ilgili birçok popüler ürün var. Geçmişten gelen ve en çok tercih edilen günümüzde de çok tercih edilen bir ürün olan propolis. Bal ve polende böyledir aslında. Çünkü balda çiçek balı özellikle polende ve propoliste arı birçok bitkiyi ziyaret eder. 1 gram bal için binlerce çiçeğin üzerine konduğunu düşünürsek, arı propolisi yapmak için balı yapmak için poleni yapmak içinde binlerce bitkinin özünü alıyor. Propolis çok dikkat çeken geleneksel bir destek ürünü. Bunun çok iyi ekstrakte edilmesi, ekstraks oranının çok iyi belirlenmesi, kullanıma uygun hale getirilmesi gerekiyor. Biz Düzce Üniversitesi'nde propolisin ticari forma getirilmesi için birçok çalışma yaptık. Dozlarını belirledik, içerik analizini yaptık. En iyi ekstraksiyon formülünü bulduk damla şeklinde, yumuşak kapsül softjel, damakta tutulan farklı farklı pastil formülasyonları ve ağız burun ve yaraların üzerine sıkmak için sprey formüllerini geliştirdik. Bu formların ihtiyacına göre farklı katkı maddeleri de koyarak farklı ürünler geliştirdik. Bunlar Düzce Üniversitesi bünyesinde oldukça güvenli üretilen ürünler" dedi.

"Günde 4-5 kez sprey sıkılabiliyor"

Arıların propolisi kovanlarını korumak için ürettiğini hatırlatan Prof. Dr. Kayai, "Propolisin doğal hali ile arıların kullanım şeklini düşünürsek arıların bunu kovanı temiz tutmada, dezenfekte etmede ve kovanın boşluklarını tıkamakta kullanıyorlar. Alkol ve tentürdiyotta çok iyi bir dezenfektandır. Propolisten daha iyidir ama içemezsiniz. İçtiğiniz zaman alkolün farklı etkileri oluyor. Tentürdiyot öldürüyor. Ama propolis hem güçlü bir antiseptik özelliği olan maddedir. Hem de doğal ve tüketilebilir bir üründür. Uygun forma getirildikten sonra hem içilebilir hem yenilebilir oluyor. Bu sebeple propolis günümüzde çok kullanılıyor. Ağır burun spreyleri şeklinde hazırlandığında ağızdan burundan yayılan hastalıklarda ciddi bir etkisi olabilir. Nitekim Korona virüste de damlacık yolu ile ağız ve burun mukozasından geçtiği için biz bununla ilgili Düzce Üniversitesi'nde bir ürün geliştirdik. Ticareti olarak Arı Mucizesi olarak piyasaya sürüldü. Özellikle ağız spreyi olarak piyasaya sürüldü. Günde 4-5 kez ağız spreyi olarak sıkılabiliyor. Spreyin içerisine bazı moleküler maddeler koyarak, antimikrobiyal etkinliğini biraz daha arttırmaya çalıştık. Böylelikle ağızdan ve burundan mikroorganizmanın korona virüs gibi grip gibi nezle gibi diğer mikroorganizmaların girişini engellemeye fayda sağlayacak bir ürün geliştirdik. Bunun korumada önemli bir katkı olduğunu gördük. Bu ürün Avrupa'da Amerika'da ve Türkiye'de tercih ediyor ve insanlar bu ürünün faydasını görüyor" diye konuştu.