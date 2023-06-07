Düzce'deki İlkokulda Öğrencilerin Kan Bağışı Çağrısı Destek Buldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, kan bağışının önemini anlatmak için bir hafta boyunca ev ve iş yerlerini ziyaret ederek çağrıda bulundu. Çağrıya destek veren ilçe sakinleri, Türk Kızılay'a yaklaşık 150 ünite kan bağışında bulundu. Proje kapsamında en çok kan bağışı yapılmasını sağlayan 3 öğrenciye verilecek ödülü kabul etmeyen çocuklar, ödül bedelini Türk Kızılay Düzce Şubesine bağışladı.

Düzce'de bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında öğrencilerin kan bağışı çağrısı karşılık buldu.

Gölyaka ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu öğrencileri bir hafta boyunca ev ve iş yerlerini ziyaret ederek kan bağışının önemini anlattı.

İlçe sakinlerini kan bağışı yapmaya davet eden öğrencilerin çağrısının destek görmesiyle Türk Kızılaya yaklaşık 150 ünite kan bağışında bulunuldu.

Proje kapsamında en çok kan bağışı yapılmasını sağlayan 3 öğrenciye verilecek ödülü kabul etmeyen çocuklar, ödül bedelini Türk Kızılay Düzce Şubesine bağışladı.

"Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istedik"

Okul müdürü Hidayet Topçu, AA muhabirine, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Adını öğrencilerin belirlediği "Hep Birlikte Kan Verelim Herkese Can Olalım" projesini başlattıklarını dile getiren Topçu, "150'ye yakın ünite kan bağışı topladık. Öğrencilerimize projeye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Topçu, ödül verilecek 3 öğrencinin bunu kabul etmeyerek Kızılay'a bağışta bulunmasının da kendilerini duygulandırdığını kaydetti.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın da öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerin yaşlarının küçük, yaptıkları işin büyük olduğunu belirten Aydın, "Bizlere ciddi anlamda örnek teşkil edecek bir çalışma. Hem çocuklara hem onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrenci Zümra Biçer de projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle kan bağışının önemini anlatarak insanları bu yönde teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.