Düzce'de Yorgun Mermi İle Yaralanan Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yorgun mermi ile kolundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümüşova ilçesi Pazarcık köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, F.K. (22) isimli genç kızın koluna iddiaya göre yorgun mermi isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE