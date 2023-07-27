Düzce'de Sinek İlacından Zehirlenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde, sineklerden bunalan bir arkadaş grubu evde sinek ilacı kullanmak istedi. Ancak yoğun kullanılan ilaç sebebiyle 3'ü çocuk toplam 5 kişi baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Düzce'de sinek ilacından 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evdeki sineklerden bunalan arkadaş grubu evin içerisinde sinek ilacı kullanmak istedi. Evin içinde yoğun kullanılan ilaç sebebi ile Miraç E.A. (5), Hiranur Ç. (15), Öznur K.(17), Büşra Ç. (18) ve Özlem Ç.(20) baygınlık geçirdi. Aile durumu fark edince sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık ekiplerince evdeki 3'ü çocuk 5 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sinek ilacından zehirlenen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE