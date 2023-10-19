Düzce'de Kombi Gaz Sızıntısı: Çift Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'de kombinin bağlantı borusu yerinden çıkarak sızan doğal gazdan etkilenen bir çift hastanede tedavi altına alındı.

DÜZCE'de, kombinin bağlantı borusu yerinden çıkınca sızan doğal gazdan etkilenen Esinler Erturan (30) ile eşi Erkan Erturan (42), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak'ta meydana geldi. Esinler ve Erkan Erturan çiftinin kaldığı evde kombinin bağlantı borusu yerinden çıktı. Borunun çıkmasıyla çift, kombiden eve sızan gazdan etkilendi. Sabah uyandıklarında kendilerini halsiz hisseden çift, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin, yarı baygın halde bulduğu Erturan çifti, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.