Haberler ›› Sağlık ›› Düzce'de Karbonmonoksit Gazından Etkilenen Çift Tedavi Altına Alındı

Düzce'de Karbonmonoksit Gazından Etkilenen Çift Tedavi Altına Alındı

Düzce'de bir çift, kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çift, hastaneye kaldırıldı. Doğal gaz ekipleri ise gaz akışını kestikten sonra kombi bacasını mühürledi.