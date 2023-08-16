Düzce'de İnşaat İşçisi Düştü, Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'de bir inşaatın 3. katından düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen işçi, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.