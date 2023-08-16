Düzce'de İnşaat İşçisi Düştü, Hastaneye Kaldırıldı
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Düzce'de bir inşaatın 3. katından düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen işçi, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de bir inşaatın 3. katından düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Akınlar Mahallesi 2650 Sokak'taki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Fatih Altın, dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Altın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Sağlık