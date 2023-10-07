Düzce'de gençler hastane duvarlarını çizgi film karakterleriyle boyadı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençler, Muncurlu'da yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin duvarlarına çizgi film karakterleriyle boyama çalışması yaptı. Amacı, çocukların hastanede daha mutlu zaman geçirmelerini sağlamak olan gençler, duvarlara çizdikleri resimlerle çocukların korku ve streslerini azaltmayı hedefledi.

Düzce'de gençler Muncurlu'da yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin duvarlarına çizgi film karakterleri ile çizerek boyadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden gençler, Muncurlu'da yapımı devam eden Çocuk Acil bölümünde çalışma gerçekleştirdi. Gençler çocukların hastanede daha mutlu zaman geçirebilmeleri, çocukların korku ve streslerini yenebilmeleri için acil servisin duvarlarına çizgi film karakterleri, hayvan figürleri ve doğa resimleri çizerek boyadı. - DÜZCE