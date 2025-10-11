Haberler

Düzce'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastadan Organ Bağışı

Güncelleme:
Düzce'de beyin ölümü gerçekleşen A.G.'nin organları, böbrekler İstanbul'a, karaciğer ise Ankara'ya gönderildi.

DÜZCE'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın iki böbreği ile karaciğeri, organ bekleyenlere nakledilmek üzere iki ayrı kente gönderildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören A.G.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın yakınları, organları bağışlamak isteyince uzman ekipler operasyon için hazırlık yaptı. A.G.'nin iki böbreği ile karaciğeri ameliyatla alındı. İki böbreğin İstanbul'da, karaciğerin ise Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledileceği bildirildi. Organlar, ekipler tarafından nakillerin yapılacağı hastanelere ulaştırıldı.

Haber-Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
