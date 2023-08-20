Düzce'de bahçede oynarken bacağına demir çubuk saplanan çocuk hastanede tedavi altına alındı

Fındık toplamak için Şırnak'tan ilçeye bağlı Subaşı köyüne gelen ailenin çocukları bahçede oynarken Ş.T'nin bacağına demir çubuk saplandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.