Düzce'de apartmanın 4. katından düşen bebek ağır yaralandı
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Düzce'de bir apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Düzce'de apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan bebek, hastaneye kaldırıldı.
Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan ailenin 1 yaşındaki bebekleri E.İ, 8 yaşındaki ağabeyi dışarı çıktığı esnada emekleyerek merdiven boşluğuna ulaştı.
Merdiven korkuluklarına tutunarak ayağa kalkmak isteyen bebek, dengesini kaybederek 4. katın boşluğundan zemine düştü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.