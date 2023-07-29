Düzce'de 43 Kişi Kedi ve Köpek Isırması Şikayetiyle Sağlık Kurumlarına Başvurdu

Düzce'de son bir ayda 43 kişi kedi ve köpek ısırması şikayetiyle sağlık kurumlarına başvurdu. Isırık vakası sonrası köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alındı, kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum tespit edilmedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 43 kişi kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetiyle sağlık kurumlarına başvurdu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre son bir ayda 43 kişi kedi ve köpek ısırması şikayetiyle sağlık kuruluşlarını intikal etti. Isırık vakası sonrası köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınırken kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi. - DÜZCE