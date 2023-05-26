Düzce Belediyesi Engelsiz Yaşam Paneli Düzenledi

Düzce Belediyesi, engelli bireyler ve aileleri için Engelsiz Yaşam Paneli düzenledi. Panelde evde bakım süreci, psikolojik ve sosyolojik etkiler, manevi danışmanlık gibi konular ele alındı.

Düzce Belediyesi özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Engelsiz Yaşam Çalışma Grubu'nun girişimiyle özel bireyler ve aileleri için "Engelsiz Yaşam Paneli" düzenlendi.

Düzce Belediyesi engelli bireyler ile aileleri için sosyal yaşama uyumu konusunda destek vermek amacıyla eğitim programı hazırladı. Engelsiz Yaşam Paneli adıyla düzenlenen program özel çocukları olan ailelere önemli bilgiler aktarıldı. Panelde özel çocukların ailelerine de evde bakım süreçlerinin desteklenmesi ve yaşadıkları özel dönemlerde STK'ların desteği anlatıldı.

Alanında uzman isimlerin, evde bakım konularında ailelerin psikolojik ve sosyolojik etkilerini değerlendirmek, temizlik özbakım, mahremiyet ve manevi danışmanlık konularında bilgi aktardığı panelde sorunların birlikte çözüme kavuşturulması konuşuldu.

Özel bireylerin evde bakım süreci konu başlığında; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Problem davranış gösteren özel bireylerin ailelerine çözüm önerileri konusunda Uzm. Psk. Ersan Şimşek, Kabullenme süreci konusunda Psikolog ve Sosyolog Dr. Serap Duygulu, Manevi danışmanlık hizmetlerinde engellilik ve manevi yönleriyle danışmanlık konusunda İl Vaizi Latif Saygın, İhmal ve istismarın önlenmesinde emniyetin örnek teşkil eden çalışmaları konusunda Komiser Dilara Didem Kılıç ile alanında uzman birçok isim katılımcıları bilgilendirdi.

Panel sonunda Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE