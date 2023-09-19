Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri eğitimi başarıyla tamamladı

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri, hizmet standartları ve kalitenin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimi başarıyla tamamladı. İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katılan personeller, sertifikalarını aldı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri, hizmet standartları ve kalitenin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimi başarıyla tamamladı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Acil Çağrı Merkezlerinde hizmet standartları ve kalitenin artırılması amacıyla, Ankara'da "Eğitmen-Eğitici Eğitimi" programı düzenlendi. Düzce'den programa katılan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelleri arasından Teknisyen Necla Oğur ve Bilgisayar İşletmeni Metin Albayrak, başarı ile eğitimi tamamladı. Personellere eğitimci sertifikalarını İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez verdi. - DÜZCE