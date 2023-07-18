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Dut silkelerken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Sağlık Haberleri

Elazığ'da dut silkelerken ağaç dalının kırılması sonucu aşağı düşen adam, ağır yaralandı. Olay, merkez Hicret Mahallesi Ali Hazar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dut silkelemek için ağaca çıkan Y.E., dalın kırılması sonucu yere düştü. Düşmenin etkisi ile şahıs, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dut silkelerken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da dut silkelerken ağaç dalının kırılması sonucu aşağı düşen adam, ağır yaralandı.

Olay, merkez Hicret Mahallesi Ali Hazar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dut silkelemek için ağaca çıkan Y.E., dalın kırılması sonucu yere düştü. Düşmenin etkisi ile şahıs, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Sağlık

Elazığ Sağlık Haberler

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