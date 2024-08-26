Dünyanın en yaşlı adamı 112. yaş gününü kutluyor

Dünyanın en yaşlı adamı, bugün doğum gününü kutluyor.

26 Ağustos 1912'de, İngiltere'nin Liverpool kentinde doğan John Tinniswood, 112. yaş gününü Guinness Dünya Rekorları sertifikasıyla çektirdiği fotoğrafla kutladı.

Guinness yetkililerine konuşan Tinniswood, "neden bu kadar çok yaşadığıyla ilgili hiçbir fikrinin olmadığını" söyledi.

Tinniswood kendisinden herkesin duymak isteyeceği bir "uzun yaşam sırrının" ise olmadığını kaydetti.

Hayatı boyunca Liverpool futbol takımının taraftarı olan John Tinniswood, şimdi Southport'ta bir bakım evinde kalıyor.

Nisan ayında 114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora'nın ölmesiyle, John Tinniswood dünyanın en yaşlı adamı unvanını elde etti.

Gençken oldukça aktif olduğunu ve "bolca yürüyüş yaptığını" söyleyen Tinniswood, başkalarından "çok da farklı olmadığında" ısrarcı: "Uzun ya da kısa bir yaşam sürebilirsiniz, bununla ilgili yapacak çok fazla şey yok."

Titanic'in battığı yıl dünyaya gelen Tinniswood, 112 yaşında olmasının üzerinde pek durmadığını söyledi:

"Niye bu kadar yaşadım, hiçbir fikrim yok. Özel bir sır falan bilmiyorum. Bence farklı birisi değilim."

Tinniswood, tuttuğu takım Liverpool kurulduktan 20 yıl sonra doğdu. Kulübün bugüne dek kazandığı 66 kupadan, ikisi hariç hepsini gördü. Yalnızca 1901 ve 1906 yıllarındaki lig şampiyonluklarını kaçırdı.

Birinci Dünya Savaşı başladığında iki yaşında olan Tinniswood, İkinci Dünya Savaşı başladığında 27. yaşını henüz kutlamıştı.

Savaşta ordunun mali işlerini yürüten birliğin üyesi olarak, cephe gerisinde rol alan Tinniswood, eski İkinci Dünya Savaşı askerleri içinde en yaşlısı olma unvanına da sahip.

Tinniswood ile eşi Blodwen 1942'de evlendiler ve 1943'te kızları Susan dünyaya geldi. Eşi, 1986'da ölene kadar 44 yıl evli kaldılar.

John Tinniswood, savaş sonrası Shell ve BP'de muhasebeci olarak çalıştı ve 1972'de emekli oldu.

Tinniswood, her Cuma günü geleneksel balık ve patates yemeğini yemek dışında, düzenli bir yemek rutini olmadığını da paylaştı.

"Herkes gibi ben de ne yemek çıkarsa onu yiyorum, özel bir diyetim yok."

2012'de 100 yaşına bastığından bu yana Kraliyet'ten özel doğum günü kartı alan John, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2022'de ölmesi nedeniyle bu kartı artık Kral 3. Charles'tan alıyor.

Çocukluk zamanlarına göre dünyanın değişimini yorumlaması istenen John, şunları söylüyor:

"Bence daha iyi değil, ya da bazı konularda iyi olsa da bazılarında daha kötü."

Şimdiye kadarki en uzun yaşama sahip erkek, 2013'te 116 yaşında ölen Japon Jiroemon Kimura'ydu.

Hâlâ hayattaki dünyanın en yaşlı kadını ve en yaşlı insanı unvanı ise, yine Japonya'dan 116 yaşındaki Tomiko Itooka'ya ait.