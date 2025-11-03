Dünya Tek Sağlık Sempozyumu: Zoonotik Hastalıklar ve Veteriner Hekimlerin Önemi

KIBRIS Batı Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. Canan Hecer, "Bugün Türkiye'de hastalıkların yaklaşık yüzde 61'i zoonoz, yani hayvandan insana bulaşan hastalıklardan oluşuyor. Şap, sığır vebası gibi hastalıklar buna örnek ve insanlar için de ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi tarafından ' Dünya Tek Sağlık Sempozyumu' düzenlendi. OMÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan programa, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. Canan Hecer, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Ali Eroğlu, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Kaya Sökülmez ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sempozyumda gıda güvenliği, zoonotik hastalıkların kontrolü, laboratuvar hizmetleri, tropikal hastalıklar, çevre sağlığı ve antimikrobiyal direnç konuları 'Tek Sağlık' yaklaşımı çerçevesinde ele alındı. Sempozyumun amacı hakkında konuşan Prof. Dr. Canan Hecer, "Bu sempozyuma katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tek Sağlık, veteriner hekimliğin merkezinde yer alan multidisipliner bir yaklaşım ve biz bu konuya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle sabah rektörümüzü ziyaret ederek bu alanda yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte hem Tek Sağlık konusunda hem de iki üniversite arasında daha güçlü iş birliklerinin devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'COVİD-19 VETERİNER HEKİMLERİN DESTEĞİYLE KONTROL ALTINDA'

Zoonotik hastalıklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hecer, "Bugün Türkiye'de hastalıkların yaklaşık yüzde 61'i zoonoz, yani hayvandan insana bulaşan hastalıklardan oluşuyor. Şap, sığır vebası gibi hastalıklar buna örnek ve ne yazık ki insanlar için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle veteriner hekimlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorun, hem veteriner hekimliğin görev alanı içinde hem de sahada çalışan veteriner hekim sayısının artırılmasıyla aşılabilecek bir durumdur. Devlet politikaları da bu noktada büyük önem taşıyor. Bizlerin görevi ise öğrencilerimizi doğru şekilde yetiştirmek ve doğru kanallara yönlendirmektir. Ancak ortada büyük bir sorun olduğu gerçeğini her zaman dile getiriyoruz. En basit örnek Covid-19 sürecidir. Bir viral hastalık olmasına rağmen tüm dünyayı nasıl etkilediğini hepimiz yaşadık. Covid-19 bugün veteriner hekimlerin desteğiyle kontrol altına alınmış durumda. Bu nedenle zoonotik hastalıklara gereken önemi vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'10 MİLYON İNSAN ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEBİLİR'

Zoonotik hastalıklarla mücadelenin en etkili yolunun Tek Sağlık yaklaşımı olduğunu dile getiren Dr. Ali Eroğlu, "Bir konuda başarı sağlamak istiyorsak güçlü bir mevzuata, bu mevzuata uygun sağlam bir yapıya ve elbette güçlü bir bütçeye ihtiyaç vardır. Mevzuat ve yapı olmadan sadece Tek Sağlık'tan söz ediyoruz. Oysa Tek Sağlık güzel cümlelerle geçiştirilecek bir yaklaşım değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasına baktığınızda da göreceksiniz, ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın yayınlarında da açıkça yazıyor. Zoonotik hastalıklarla mücadelenin en etkili yolu Tek Sağlık yaklaşımıdır. Aynı şekilde antimikrobiyal direnç de çok ciddi bir tehdit. Bilim insanları, 2050 yılında 10 milyon insanın antimikrobiyal direnç nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söylüyor. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, 2020 yılında Covid sürecinde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubunda yer aldık. O dönem 5 ayrı çalışma grubu vardı. Toplantılar online yapıldı ve 2,5 ay süren 18 toplantı sonunda 25 politika önerisi hazırlanarak, Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Bu önerilerden biri de Tek Sağlık'tı. Raporda, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi kurulması gerektiği açıkça ifade edildi. Çünkü böyle bir yapı kurulmazsa, bugün burada yaptığımız gibi Tek Sağlık üzerine konuşmalar devam eder ama sahada karşılığı olmaz" dedi.