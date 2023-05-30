Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi

İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen 76. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) sona erdi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, DSA boyunca alınan kararlar ve yeni stratejiler hakkında bilgi verdi. Üye ülkelerin DSÖ'nün bütçesini artırması da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde 21 Mayıs'ta başlayan 76. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) sona erdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSA'nın kapanış oturumunda konuştu.

DSA boyunca DSÖ'nün üzerinde çalıştığı konularla ilgili önemli kararlar alındığını ve yeni stratejiler üzerinde tartışıldığını dile getiren Ghebreyesus, katılan ülke temsilcilerine teşekkür etti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün 2024-2025 bütçesinin yüzde 20 artırılmasının üye ülkelerce taahhüt edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu çok cesaret verici. Daha güçlü ve etkili bir DSÖ için bir sonraki adım oldu." dedi.

Üye ülkeleri DSÖ'nün "yatırım halkası" fikrine verdikleri destek için takdir eden Ghebreyesus, bunu hayata geçirmek için üye ülkelerle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

"Bizler Kovid-19 salgınını yaşayan nesiliz"

Ghebreyesus, "Önümüzdeki yıl, son dokuz gün içinde tartıştığınız tüm konularda önemli ilerleme kaydetmek için birçok önemli fırsat sunuyor. Özellikle bu yılki BM Genel Kurulu'nda evrensel sağlık güvencesi, tüberküloz ve salgına hazırlık ile müdahale konulu üst düzey toplantılar, ihtiyaç duyulan siyasi taahhüdü hızlandırmak için önemli fırsatlar. Bizler Kovid-19 salgınını yaşayan nesiliz. Dolayısıyla bunun bize öğrettiği dersleri öğrenen ve gelecek nesillerin daha güvenli olması için değişiklikler yapan bir nesil de olmalıyız." diye konuştu.

DSA bu yıl "Hayat kurtarmak" ve "herkes için sağlık" gibi konulara odaklanmıştı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, DSA'nın ikinci gününde Türkiye adına konuşma yapmıştı.