Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre'de Başladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 76'ncısı başladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan DSA'nın açılış programına, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yanı sıra DSÖ'ye üye ülkelerin devlet başkanları ve delegasyonları, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, büyükelçiler ve diğer davetliler katıldı. Bazı liderler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise toplantıya video mesaj gönderdi.

Guterres, BM üyesi ülkelerin 75 yıl önce bir araya gelerek DSÖ'yü kurduğunu anımsatarak, DSÖ'nün kuruluşundan bu yana insan sağlığı açısından önemli ilerlemelerin yaşandığını vurguladı.

Bu süreçte küresel ortalama yaşam süresinde yüzde 50'ye yakın artış ve bebek ölüm oranlarında son 30 yılda yüzde 50 düşüş olduğunu kaydeden Guterres, çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığını ve çocuk felcinin yok olmanın eşiğine geldiğini belirtti.

Guterres, "(Sağlık alanında) Ancak ilerlemeler tehlikede. Savaş ve çatışmalar milyonları tehdit ediyor. İklim krizi milyarlarca insanın sağlığını tehlikeye atıyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgını konusunda durumun iyiye gittiğini belirten Guterres, geçmiş yıllardaki kazanımları kaybetme ve DSÖ'nün sürdürülebilir kalkınma amaçlarından uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olunduğunun da altını çizdi.

Guterres, "Ancak bu kaçınılmaz değil ve ilerleme yoluna dönebiliriz. Herkes için sağlık ve esenlik arzumuzu gerçekleştirebiliriz. Ancak bunu tüm dünya birlikte çalışırsa, ülkeler arasındaki ilişkileri zorlayan gerilimlere rağmen işbirliği yaparsa başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, tüm ülkelere yüksek sağlık standartlarına ulaşmak için birlikte çalışma ve DSÖ'ye destek olma çağrısında da bulundu.

"Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 7 milyon ölüm rapor edildi"

Ghebreyesus ise DSÖ'nün geçmişteki genel direktörleri döneminde sağlık alanında yapılan çalışmalara ve hastalıklarla mücadelelere değindi.

DSÖ'nün kuruluşundan bu yana aşı alanında sağlanan ilerlemeye değinen Ghebreyesus, "Bugün 30 hastalık aşı ile önlenebilir. DSÖ'nün tüm çocukların aşılara erişimini sağlamak için ülkelere verdiği destek sayesinde her yıl 4 milyondan fazla ölümün önlenmesine yardım ediyoruz." dedi.

Ghebreyesus, aşının, insanlık tarihinin en güçlü buluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Aşılar sayesinde bir zamanlar korkulan difteri, tetanoz, kızamık ve menenjit gibi hastalıklar artık kolayca önlenebiliyor. İlk defa sıtmanın aşı ile önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Aşıların, Kovid-19'un küresel bir halk sağlığı acil durumu olmasının sona erdirilmesinde kritik rol oynadığının altını çizen Ghebreyesus, aşılar sayesinde çocuk felcinin yok olmanın eşiğine geldiğini de anımsattı.

Ghebreyesus, tarih boyunca yaşanan salgın hastalıkların ve pandemilerin dünyaya dersler verdiğini, bu süreçlerin dünyayı daha güvende tutmak için anlaşmalarla sonuçlandığını dile getirdi.

Buna rağmen dünyanın, yüzyılın en büyük sağlık krizi olan Kovid-19'a hazırlıksız yakalandığını kaydeden Ghebreyesus, Kovid-19'un son üç yılda dünyayı olumsuz etkilediğini anımsattı.

Ghebreyesus, "Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 7 milyon ölüm rapor edildi ancak biz bu rakamların birkaç kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Pandemi, sağlık sisteminde ciddi aksamalara neden olurken, derin ekonomik, sosyal ve siyasi krizleri de beraberine getirdi." dedi.

Kovid-19'un henüz bitmediğinin ve can almaya devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, ancak Kovid-19'un artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumunu temsil etmediğini vurguladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün kurulmasının ardından sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığını, bu dönemde 42 ülkenin sıtmayı ortadan kaldırdığını, HIV ve tüberküloz salgınlarının gerilediğini ifade etti.

DSÖ'nün bu başarıların tek sahibi olmadığını, üye ülkeler ve partnerlerin de bu başarıda payı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ancak DSÖ olmasaydı dünyanın aynı gelişmeleri göreceğini hayal etmek zor. Bugünün zorlukları, 1948'de (DSÖ'nün kuruluş tarihi) karşılaştığımız zorluklardan çok farklı. Bulaşıcı olmayan hastalıklar artık küresel ölümlerin yüzde 70'ini oluşturuyor. Tütün hala her yıl 8,7 milyon kişiyi öldürüyor. Kovid-19 salgını, akıl sağlığı bozukluklarının büyük yükünü ve sağlık hizmetlerinin zayıflığını gösterdi." dedi.

"Hayat kurtarmak" ve "herkes için sağlık" gibi konulara odaklanacak 76. DSA, 30 Mayıs'ta sona erecek.