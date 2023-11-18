Dünya Prematüre Günü'nde prematüre bebekler bir araya geldi

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolasıyla etkinlik düzenlendi. Aileler bebeklerinin yaşama tutunma hikayelerini anlattı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı ve Klinik Şefi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, prematüre bebeklerin aileleri, yeni doğan yoğun bakım servisi hekimleri ve hemşireleri katıldı. Prematüre bebekler ve aileleri doktor ve hemşirelerle biraya gelerek pasta kesti. Etkinlik, aileler ve hastane personellerinin çocuk servisinin önünde balon uçurmasıyla son buldu.

"Bizim için özel bir gün"

Etkinlikte konuşan Yeni doğan Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya "17 Kasım Dünya Prematüre günü bizim için özel bir gün. Bu gün için dünyada ve ülkemizde her 10 bebekten 1'i dünyaya prematüre olarak dünyaya geliyor. Küçük doğum ağırlıklı bebekler günümüzün teknolojisiyle yaşatıldıkça bu bebekleri taburcu edebilme şansımız artıyor. Bu özel günde hassas olan bebeklere bir günün armağan edilmiş olması bizleri som derece mutlu ediyor. Bugün kendi hastanemiz başta olmak üzere bize gelen pek çok bebek ve aileleriyle birlikte Dünya Prematüre Günü'nü kutluyoruz. Bu özel günde ailelere şu mesajı vermek lazım. Burada görmüş olduğunuz pek çok bebek bin gram ve altında doğmuş olmasına rağmen şuan herhangi sağlıklı bebekten farkı yok. Uygun koşullar olduğu takdirde yaşama tutunabileceklerini bilmek, ailelere ümit vermek, bu bekler için de çabalarımızın devam ettiğini söylemek bugün için en önemli düşüncelerimizdir" dedi.

Zor bir süreç geçirdiğini dile getiren anne Aysu Yaren Ambarcı, "Bu süreç çok zor olmasına rağmen benim için güzel geçti. Küçükken çok zorlanmıştım. Büyüdükçe onun sevgisinin bana yettiğini anladım. Buraya her gün görmeye geliyordum. Çok özlüyordum. Bu süreçte zorlanmıştım" şeklinde konuştu.

Hastane çalışanlarının bebeğine kendi bebekleri gibi baktıklarını belirten anne Almas Koçadlım, "Bebeğim bu süreçte çok nazikti. Burada çok iyi davrandılar. Bebeğimizi kurtardılar. Bebeğimize bir buçuk ay boyunca kendi evlatları gibi baktılar. Çok mutlu ve çok memnunuz. Tüm çocuklara 5 dakika bile olsa zaman ayırıp, hepsini kucaklarına alıp, sarılıp yemeğini yedirip ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.