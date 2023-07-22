Dünya Nüfusunun Yarısı Dang Virüsü Riski Altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tropikal Hastalıklar Birim Başkanı Dr. Raman Velayudhan, dang virüsü vakalarının 8 kat arttığını ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısının bu virüs riski altında olduğunu belirtti. Velayudhan, iklim değişikliğinin vakalardaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tropikal Hastalıklar Birim Başkanı Dr. Raman Velayudhan, 2000-2022 yılları arasında tespit edilen dang virüsü vaka sayısının 8 kat artış gösterdiğini, 2022'de 4.2 milyon vakaya rastlandığını belirtti. Velayudhan, "Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dang virüsü riski altındadır ve bu virüs yaklaşık 129 ülkeyi etkilemektedir" dedi. Velayudhan ayrıca vakalardaki yükselişi nedeni olarak iklim değişikliğini işaret etti.

DSÖ Tropikal Hastalıklar Birim Başkanı Velayudhan, dünya nüfusunun yarısının, sivrisinek ısırığıyla bulaşan ve şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral hastalık 'dang humması' riski altında olduğunu duyurdu. Velayudhan, "Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dang virüsü riski altındadır ve bu virüs yaklaşık 129 ülkeyi etkilemektedir. Daha yüksek ortalama sıcaklıklar, yağışlar ve daha uzun kuraklık dönemleriyle belirginleşen iklim değişikliği, dünya çapında rekor sayıda dang enfeksiyonuna yol açabilir. Bazı durumlarda, özellikle de ikincil enfeksiyon olarak adlandırdığımız ikinci kez enfeksiyona yakalandığınızda, bu ciddi dang hastalığına yol açabilir ve ölümcül de olabilir. 2000 yılında yaklaşık yarım milyon vakamız vardı ve 2022'de 4.2 milyondan fazla vaka kaydettik, bu da gerçekten sekiz katlık bir artışı gösteriyor" dedi.

"Dang hummasının spesifik bir tedavisi yoktur ve doğrudan bir ilaç müdahalesi de mevcut değildir. Hastalık genellikle ateş ve ağrıyı tedavi eden ilaçlarla tedavi edilir. Bir dang humması testinin güvenilir bir sonuç vermesi iki ila üç gün sürer."