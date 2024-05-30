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Dünya MS Günü: Türkiye'de 70 bin MS hastası bulunuyor

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, Dünya MS Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 70 bin MS hastası olduğunu belirtti. MS hastalığının beyin ve omurilikte meydana gelen bir hastalık olduğunu ve birçok nörolojik yakınmaya neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Düz, hastalığın kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü ifade etti.

Dünyada yaklaşık 1.8 milyon ülkemizde ise yaklaşık 70 bin MS hastası bulunduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, "Multipl skleroz, beyin ve omuriliğin tutulduğu, bağışıklık sisteminin saldırısı ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bilişsel bozulma, güçsüzlük, dengesizlik, uyuşma, görme kaybı gibi birçok nörolojik yakınmaya neden olabilir. Herhangi bir yaşta MS görülmektedir ancak 20-40 yaş aralığında daha sık izlenmektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, 30 Mayıs Dünya MS günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Düz, ülkemizde yaklaşık 70 bin MS hastası olduğuna dikkat çekerek, "Multipl skleroz, beyin ve omuriliğin tutulduğu, bağışıklık sisteminin saldırısı ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bilişsel bozulma, güçsüzlük, dengesizlik, uyuşma, görme kaybı gibi birçok nörolojik yakınmaya neden olabilir. Dünyada yaklaşık 1.8 milyon ülkemizde ise yaklaşık 70 bin MS hastası bulunmaktadır. Hastalık nedeni belli olmamakla birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalarda enfeksiyonlar başta olmak üzere pek çok durum ve çevresel faktör suçlanmış ancak henüz kesinlik kazanmamıştır. Herhangi bir yaşta MS hastalığı görülmektedir ancak sıklık açısından bakıldığında 20-40 yaş aralığında daha sık izlenmektedir" diye konuştu.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Düz, şöyle devam etti: Hastalık kronik nörolojik bir hastalık olarak bilinmektedir, tam şifa sağlayacak bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte erken ve hızlı tedavi ile hastalığın ilerleyişi, atakların sıklığı ve şiddeti azaltılabilmektedir. Ailede MS hastalığı olması kişide MS gelişme riskini artırır ancak bu nedenle yakınması olmayan MS'li yakını olan aile bireylerinin taranması ve incelenmesi önerilmez. Tanıda ön önemli özellik hastadan alınan bilgi, muayene olmakla birlikte belirgin destekleyici bulgular MRG ve beyin omurilik sıvısı incelemesinde aranmaktadır.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANLANMALI VE TAKİP EDİLMELİ

Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, tedavi yollarına ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

Tedavi MS hastalarında kişisel olarak planlanmalı ve takip edilmelidir. Bu nedenle her ilaç uygunluğu ve etkinliği hastadan hastaya değişmektedir. Tedavi karar ve takiplerinin yakın bir şekilde uzman hekimlerce takibi hastanın hastalık sürecine belirgin katkı sağlamaktadır. Ancak tedavi sürecinde sadece medikal ilaç tedavisini değil diğer tedavi seçeneklerini de değerlendirmek önemlidir. Bunun başında ihtiyacı olan hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı uyku düzenini sağlanması ve hastanın yakınmalarını artıracak ısı artışı bazı ilaçlar gibi durumlardan sakınması önerilmektedir. MS hastalığına ait yıllardır tartışmalı olan başka bir konu beslenme tercihidir. Ancak günümüzde önerilen tek beslenme önerisi sağlıklı beslenmeleri yönündedir. Nadir de olsa MS hastalığı günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle MS hastalarımız kadar bakım verenlerin de bilgilendirilmesi ve bu konuda fikirlerinin alınması önemlidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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