Dünya genelinde hizmet veriyorlar! Dental Estetik ile geçmişten günümüze

2015 yılında kurulan Uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Dental Estetik, Avrupa ve Amerika'nın birçok ülkesinde de konuşulmaya başlandı. Genişleyen ekibiyle başarısını Avrupa'ya taşıyan Dental Estetik, uluslararası ofislerinde onlarca tercümanıyla dünyanın birçok ülkesinden gelen taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Uluslararası başarılarıyla gündemden düşmeyen Dental Estetik 2015'te başladığı yolculukta yerli hastaların geri dönüşlerinin ve başarılı sonuçlarının dijital dünyada geniş yankı bulmasıyla Avrupa ve Amerika'nın birçok ülkesi tarafından konuşulmaya başlandı.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GELEN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

Dental Estetik 2021 yılından itibaren büyüyen ve genişleyen ekibiyle profesyonel hizmetini Avrupa'ya da taşıdı. Uluslararası ofislerinde onlarca tercümanıyla dünyanın birçok ülkesinden gelen talepleri karşılayan Dental Estetik Hollanda, İngiltere ve Amerika'da bağlantıları olan yabancı danışanlarını da bünyesinde bulunduruyor. Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında yer alan Dental Estetik Uğur Turan Yönetiminde gelişmeye devem etmekte. Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan 'Sağlığınızı teslim ederken, bir eşya emanet gibi teslim etmeyin' dedi.

UĞUR TURAN: SAĞLIĞINIZI EŞYA TESLİM EDER GİBİ ETMEYİN

Uzun yıllardır sağlık turizmi alanında hem Avrupa'da hem de Arap yarımadasında başarılarıyla gündemden düşmeyen Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan uyarılarda bulundu. Son yıllarda sağlık turizmin arttığına ve bu süreçte dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Turan, "Sağlığımız en değerli servetimizdir. Son zamanlarda internet üzerinden iki sayfa kuran birçok kişi sağlık turizmi adı altında iş yapmakta. Ne yazık ki olumsuz sonuçlarla da karşılaşmaktayız. Sağlığınızı teslim ederken eşya teslim eder gibi teslim etmeyin. Profesyonel olmayan ve deneyimsiz bir ortamda doğabilecek sonuçları düşünmek bile çok korkunç' ifadelerini kullandı.