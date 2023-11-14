Dünya Diyabet Günü: Diyabetin Riskleri ve Önlemleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Nuhoğlu, diyabetin risklerini ve ne yapılması gerektiğini anlattı. Dünya Diyabet Günü'nün önemi ve diyabetin tedavi edilebilir hale gelmesi üzerine bilgiler verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Farabi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinde görevli Doç. Dr. İrfan Nuhoğlu, risk ve ne yapılması gerektiğini bilmenin, diyabeti önlemeyi, erken tanıyı ve zamanında tedaviyi desteklemek açısından önemli olduğunu bildirdi.

Nuhoğlu, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, diyabetin dünyada erişkin her 10 kişiden birinde görüldüğünü belirtti.

Tüm dünyada yaklaşık 537 milyon diyabet hastası olduğuna işaret eden Nuhoğlu, her yıl 6,7 milyon insanın diyabet veya onun komplikasyonlarına bağlı öldüğünü aktardı.

Nuhoğlu, 14 Kasım'ın, 1922'de Charles Best ile birlikte insülini keşfeden Frederick Banting'in doğum günü olduğunu kaydederek, "Tam 100 yıl önce insülinin keşfiyle o zamana kadar ölümcül olan tip 1 diyabet artık tedavi edilebilir bir hastalık oldu." ifadesini kullandı.

Dünya Diyabet Günü ile diyabeti halkın gündeminde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"2006'da Birleşmiş Milletler kararı ile bugün resmi bir gün olarak kabul edildi ve mavi daire logosu sembol olarak seçildi. Bu sembol diyabet salgınına karşı duran küresel diyabet topluluğunun birliğini ifade ediyor. Bugüne özel olarak diyabet tarama kampanyaları, radyo ve televizyon programları, spor etkinlikleri ve hastalar ile sağlık çalışanlarını bir araya getirecek sosyal aktiviteler yapıyoruz. Her yıl, Dünya Diyabet Günü kampanyası bir veya daha fazla yıl boyunca devam eden özel bir temaya odaklanır. Ne yazık ki dünyamızda milyonlarca diyabet hastası ihtiyaç duydukları tedavilere ulaşamıyor. Bu duruma vurgu yapmak için 2023 Dünya Diyabet Günü teması 'Riskinizi Bilin, Sorumluluğunuzu Bilin' olarak seçildi."

Doç. Dr. Nuhoğlu, risk ve ne yapılması gerektiğini bilmenin, diyabeti önlemeyi, erken tanıyı ve zamanında tedaviyi desteklemek açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), 212 milyon kadar insanın, yani halihazırda diyabetle yaşayan yetişkinlerin yarısının teşhis edilmediğini tahmin ediyor. Bunların çoğunda tip 2 diyabet var. IDF, bireyin önümüzdeki on yıl içinde tip 2 diyabet geliştirme riskini tahmin etmeyi amaçlayan çevrimiçi bir diyabet risk değerlendirmesi oluşturdu. Test Finlandiya diyabet risk skoruna dayanmaktadır. Testin tamamlanması yalnızca birkaç dakika sürer ve tip 2 diyabet geliştirme riskinizi öğrenmenin hızlı, kolay ve gizli bir yoludur. Bu teste https://worlddiabetesday.org/type-2-diabetes-risk-assessment/ adresinden ulaşabilirsiniz."