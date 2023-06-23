Dünya çapında diyabet vakaları 30 yıl içinde iki katına çıkacak

Yeni bir araştırma, gelecek 30 yılda dünya çapında diyabet vakalarının artarak diyabetle yaşayanların sayısının iki katına çıkarak 1,3 milyara ulaşacağını gösteriyor. Araştırmada, vakaların artan obezite ve sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlik nedeniyle 2 katına çıkması bekleniyor.

Yeni bir araştırma, gelecek 30 yılda dünya çapında diyabet vakalarının artarak diyabetle yaşayanların sayısının iki katına çıkarak 1,3 milyara ulaşacağını gösteriyor.

The Guardian'ın haberine göre, araştırma, 2021'de dünya çapında 529 milyon kişiyi etkileyen diyabetin, küresel ölçekte artarak 2050'de 1,3 milyara ulaşacağını öngörüyor.

Gelecek 30 yılda hiçbir ülkede diyabet vakalarının azalmayacağı tahminine yer verilen araştırmada, vakaların artan obezite ve sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlik nedeniyle 2 katına çıkması bekleniyor.

"The Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, vakaların büyük bir kısmını oluşturan Tip 2 diyabetin önlenebileceğine ve erken teşhisle geriye çevrilebileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, düşük gelirli veya ırkçılığa maruz kalan grupların, insülin ilaçlarına ulaşması ve düşük hayat kalitesiyle kan şekerini kontrol etmesinin zorlaştığını, bu nedenle yaşam süresinin kısaldığını vurguladı.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Alisha Wade, "Diyabet krizini önlemek için sosyo-ekonomik faktörleri anlamak, tanımak ve çözüme ulaştırmak şart." ifadesini kullandı.

Veriler, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2050'de dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşacağı tahmini ile ele alındığında 7 kişiden 1'inin diyabet hastası olacağına işaret ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Tip 2 diyabeti, insülin yetersizliği ve etkisizliğine bağlı gelişen ve en sık görülen diyabet tipi olarak tanımlıyor.