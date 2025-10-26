Haberler

Dünya Acil Cerrahi Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Dünya Acil Cerrahi Kongresi Antalya'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi'nde, 56 ülkeden katılan acil cerrahi uzmanları travma ve acil cerrahi konularında deneyimlerini paylaştı. Kongre kapsamında yapılan 'Savaş Cerrahisi' kursuna 36 ülkeden katılımcı dahil oldu.

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Dünya Acil Cerrahi Kongresi"nde (WSES 2025) farklı ülkelerden acil cerrahi uzmanları bir araya geldi.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Dünya Acil Cerrahi Derneği işbirliğiyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "WSES 2025"e Türkiye'nin yanı sıra 56 ülkeden bilim insanları katıldı.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, AA muhabirine, kongrede 200 civarında cerrahın travma ve acil cerrahi alanındaki bilimsel deneyimini paylaştığını söyledi.

Özellikle travmaya bağlı ölüm ve yaralanmaların dünyanın her yerinde giderek arttığını kaydeden Eryılmaz, "Kongre kapsamında, Derneğimiz tarafından benim de direktörlüğünü yaptığım 'Savaş Cerrahisi' kursu düzenledik. Sadece bu kursa, 36 ülkeden meslektaşlarımız katıldı. İşbirliğiyle mükemmel bir sonuç elde ettik. Kursta, bugüne kadar literatürde bilinen 4'lü, 5'li triyaj sisteminin artık gerçek hayatta gerçekçi bir zaman yönetiminde 2'li triyaj haline gelmesi gerektiğiyle ilgili görüşler sunuldu." diye konuştu.

Eryılmaz, kongre kapsamında 6 salonda farklı ülkelerden gelen cerrahların sunumlar yaparak, önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Programın verimli geçtiğini anlatan Eryılmaz, "Kongreye katılanlar travma ve acil cerrahi alanında stratejik vizyon kazandı. Özellikle gençler, bundan sonraki uluslararası işbirliği anlamında mükemmel mentörler kazandı." dedi.

Eryılmaz, beş gün süren kongrenin başarılı şekilde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.