Dünya Acil Cerrahi Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Dünya Acil Cerrahi Kongresi"nde (WSES 2025) farklı ülkelerden acil cerrahi uzmanları bir araya geldi.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Dünya Acil Cerrahi Derneği işbirliğiyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "WSES 2025"e Türkiye'nin yanı sıra 56 ülkeden bilim insanları katıldı.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, AA muhabirine, kongrede 200 civarında cerrahın travma ve acil cerrahi alanındaki bilimsel deneyimini paylaştığını söyledi.

Özellikle travmaya bağlı ölüm ve yaralanmaların dünyanın her yerinde giderek arttığını kaydeden Eryılmaz, "Kongre kapsamında, Derneğimiz tarafından benim de direktörlüğünü yaptığım 'Savaş Cerrahisi' kursu düzenledik. Sadece bu kursa, 36 ülkeden meslektaşlarımız katıldı. İşbirliğiyle mükemmel bir sonuç elde ettik. Kursta, bugüne kadar literatürde bilinen 4'lü, 5'li triyaj sisteminin artık gerçek hayatta gerçekçi bir zaman yönetiminde 2'li triyaj haline gelmesi gerektiğiyle ilgili görüşler sunuldu." diye konuştu.

Eryılmaz, kongre kapsamında 6 salonda farklı ülkelerden gelen cerrahların sunumlar yaparak, önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Programın verimli geçtiğini anlatan Eryılmaz, "Kongreye katılanlar travma ve acil cerrahi alanında stratejik vizyon kazandı. Özellikle gençler, bundan sonraki uluslararası işbirliği anlamında mükemmel mentörler kazandı." dedi.

Eryılmaz, beş gün süren kongrenin başarılı şekilde tamamlandığını sözlerine ekledi.