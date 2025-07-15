Düğünde İkram Edilen Pastadan 60 Kişi Zehirlendi

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir düğünde ikram edilen pastadan yiyen 60 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen pastadan yiyen 60 kişi zehirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Halil İ.E. ve Aleyna A. çiftinin düğününde, davetlilere pasta ikram edildi. Düğünün ardından evlerine dönen bazı davetlilerde gece saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktı. Aynı şikayetlerle Suruç Devlet Hastanesi'ne başvuran 60 kişi, serum tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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