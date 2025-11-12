Duchenne Hastası Bulut için Yardım Kampanyası Başlatıldı

İSTANBUL'da 1,5 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Bulut İşgör'ün (3) sağlığına kavuşması için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Hümeyra Yeşim (34) ve Ömer İşgör (35) çifti tedavi için gereken yaklaşık 3 milyon doların henüz yüzde 8'inin toplanabildiğini belirterek, yardım çağrısında bulundu. Anne İşgör, "Bu bir yaşam çağrısı. Bizlerin vakti var ama Bulut'un yok" dedi.

İstanbul'da yaşayan Hümeyra Yeşim İşgör ve bilişim teknolojileri uzmanı Ömer İşgör çiftinin çocukları Bulut, 2022 Ocak'ta dünyaya geldi. 18 aylıkken gözündeki kaymayı fark eden çift, detaylı testler sonucunda Bulut'un DMD hastası olduğunu öğrendi. İşgör ailesi, Bulut'un sağlığına kavuşması için maliyeti 2,9 milyon dolar olan gen tedavisi için İstanbul Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattı. İstanbul'dan Antalya'ya taşınma arifesinde olan çift, çocuklarının tedavisi için gereken paranın şu ana kadar yüzde 8'inin toplanabildiğini belirterek yardım istedi.

'TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIKTI'

Proje yöneticisi olduğu reklam ajansındaki işinden çocuğunun tedavisi için ayrıldığını anlatan Hümeyra Yeşim İşgör, Bulut'un hastalığını öğrendikleri anı hayatlarının en büyük yıkımı olarak tanımladı. Bulut'un gözündeki kaymayı şaşılık zannettiklerini belirten Hümeyra Yeşim İşgör, "Yapılan araştırmalar sonucunda şaşılık olmadığını öğrendik. Kan testlerinde CK (kreatin kinaz) değerinin 10 bin civarında olduğunu öğrendiğimizde DMD ile tanıştık. O an hiçbir şey bilmediğimiz bir hastalıktan bahsediyorduk. ve en kötüsü, tedavisi olmayan bir hastalıktı" dedi.

'İLAÇ YOKTU AMA ŞİMDİ ÇIKTI'

Hümeyra Yeşim İşgör, teşhisin ardından tek yapılabilecek şeyin kas kaybını yavaşlatmak olduğunu kaydederek, "Doktorlar 'Tedavisi yok, sadece yıkımı yavaşlatmaya çalışın' dedi. Fizyoterapi ve hidroterapiyle elimizden geleni yapıyoruz. Bu zamana kadar ilaç yoktu ama şimdi çıktı. Ancak bizden istenilen miktar yaklaşık 3 milyon dolar. Bu rakama kendi başımıza ulaşmamız mümkün değil. O yüzden valilik onaylı kampanya başlattık" diye konuştu.

'GÜÇLÜ DURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yaşadıkları zorluklara rağmen Bulut'tan aldıkları güçle ayakta durduklarını vurgulayan anne İşgör, "Bizi ayakta tutan şey, Bulut. Onunla geçirdiğimiz zamanlarda sanki hiçbir sorun yokmuş gibi hissediyoruz. Onun için gülmemiz gerektiğini biliyoruz. Onun yanında güçlü durmaya çalışıyoruz" dedi.

'YALNIZ BIRAKMAYIN'

Bulut'un her geçen gün kas gücünü kaybettiğini belirten İşgör, "Şu an fizyoterapiye, hidroterapiye ve düzenli egzersizlere devam ediyoruz. Fakat kortizon kemiklerini zayıflattığı için düşmemesi gerekiyor. Onun için her an dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu. Bulut için destek çağrısında bulunan anne İşgör, "Bu bir yaşam çağrısı. Bizlerin vakti var ama Bulut'un vakti yok. O, hayata tutunmaya çalışan küçücük bir çocuk. Bugün bizim çocuğumuz ama yarın bir başkasının çocuğu da olabilir. Yalnız kalmamak için bugün yalnız bırakmayın. Bu süreçte herkesin desteği bizim için çok kıymetli. Bazen insanlar, 'Elimden ne gelir ki' diyor ama dua da bizim için çok değerli. Nasibin nereden geleceği hiç belli olmaz" dedi.

'SAĞLIĞINIZ YOKSA TEK BİR PROBLEMİNİZ OLUYOR'

Baba Ömer İşgör de "Sağlığınız varsa çok fazla probleminiz var. Fakat sağlığınız yoksa tek bir probleminiz oluyor. Bizim de şu an tek bir problemimiz var. ve birçok problemi olan insanların o tek problem içinde bizim yanımızda olmaları insanı çok duygulandırıyor" diye konuştu.