Dubai'den Gelen Hasta Bursa'da Başarılı Ameliyatla Şifa Buldu

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Dubai'den Gelen Hasta Bursa'da Başarılı Ameliyatla Şifa Buldu
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Dubai'den kalp yetmezliği teşhisiyle gelen 33 yaşındaki Filipinler asıllı Kathleen Kaye Concepcion Alcos, Bursa Şehir Hastanesi'nde minimal invaziv yöntemle yapılan başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyat süreci ve sonuçları hakkında bilgiler verildi.

Dubai'den gelen hasta kritik ameliyatla şifa buldu

33 yaşındaki Dubaili hasta minimal invaziv yöntemle sağlığına kavuştu

BURSA - Kalp yetmezliği şikayetiyle Dubai'den gelerek Bursa Şehir Hastanesi'ne başvuran 33 yaşındaki hasta, minimal invaziv yöntemle (Göğüs kemiği açılmadan ve kalbi durdurulmadan) gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Dubai'de yaşayan Filipinler asıllı Kathleen Kaye Concepcion Alcos'a, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede mitral kapak yetmezliği ve kalp içinde hareketli kitle tanısı konuldu. Türk vatandaşı eşi İskender Karasu'nun önerisiyle Türkiye'de tedavi imkanlarını araştıran Alcos, Bursa Şehir Hastanesi'nde bu ameliyatın başarıyla yapıldığını öğrendi. Şifa bulmak için Türkiye'ye gelerek Bursa Şehir Hastanesi'ne başvuran Alcos, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman tarafından değerlendirildi. Ameliyat kararı alınan hastaya minimal invaziv yöntemle mekanik mitral kapak replasmanı (değişimi) ve kalp içindeki pıhtıların temizlenmesi işlemi başarıyla uygulandı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Alcos, hastaneden taburcu edildi.

Daha hızlı iyileşme sağlıyor

Yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, minimal invaziv yöntemle ameliyatın hasta açısından daha az travmatik geçtiğini ve iyileşme sürecini hızlandırdığına dikkat çekti. Geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla doku zararının minimumda tutulduğunun altını çizen Prof. Dr. Kahraman, hastanın operasyon sonrası beşinci günde sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ileri düzey gerektiren cerrahi işlemlerde artık sadece kendi vatandaşları için değil, dünya genelinden gelen hastalar için de şifa kaynağı olmaya devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Kahraman, "Bu operasyonu daha önce de birçok kez başarıyla gerçekleştirdik. Ülkemizin sağlık sistemine olan güveni gösteren bir örnektir" dedi.

"Hayatımda yepyeni bir sayfa açıldı"

Türkiye'ye gelmeden önce enfeksiyon yüzünden hasta olduğunu ve nefes problemleri yaşadığını belirten Kathleen Kaye Concepcion Alcos ise, doktora gittiğinde kalbinde problem olduğunu ve vakit kaybetmeden ameliyat olması gerektiğini öğrendiğini söyledi. Eşinin Türkiye'de yaşayan kardeşinin yardımıyla Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Nail Kahraman ile tanıştıklarını vurgulayan Alcos, "Oraya gittiğimiz zaman ameliyat olmamı söyledi. Bu operasyona hazır olduğumdan emin olmak için her şeyi kontrol etti. Kalbim durdurulmadan ve göğsümü açmadan, göğsümün altında küçük bir delik açıp oradan girerek ameliyat gerçekleştirildi. Bu gerçekten çok başarılı bir operasyondu. Çok hızlı iyileştim ve bir hafta içinde yavaşça yürümeye başladım. Bu harika ameliyat için hocama çok teşekkür ediyorum. Doktorlar ve hemşireler, hastanede kaldığımız sürede bize çok destek oldular. Her şeye rağmen ameliyatı ilk kez geçirdiğim için biraz korkutucuydu. Bütün doktorlar ve hemşireler, her şeyin yolunda gideceğinden emindiler ve yaptıkları işte kendilerine güvendiklerini biliyordum. Orada bulunduğum 11 gün boyunca benimle çok iyi ilgilendiler. Şimdi normal yaşam geri döndüm ve sağlıklı hissediyorum" diye konuştu.

Ameliyat öncesi ve sonrasında kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini vurgulayan İskender Karasu ise, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
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