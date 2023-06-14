Dubai'de tedavi olan İrem Nur sağlığına kavuştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde SMA Tip 1 hastalığına yakalanan İrem Nur Çakto, toplanan yardım parasıyla Dubai'de tedavi oldu ve sağlığına kavuştu. İrem Nur'un annesi Ceyla Çakto, hayırseverlere teşekkür ederek, 'Bir evladı annesine bağışladınız' dedi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalanan, toplanan yardım parasıyla Dubai'de tedavi olan İrem Nur Çakto (2) sağlığına kavuştu. Gün geçtikçe aldığı fizik tedaviyle güçlenen İrem Nur'un akranları ile koşup, oynayacağı günü iple çektiğini belirten annesi Ceyla Çakto, "İrem Nur, artık 'Anne' ve 'Baba' diyebiliyorsa bu hayırseverlerin sayesinde. Bir evladı annesine bağışladınız" dedi.

Turgutlu'da yaşayan Ümit-Ceyla Çakto çiftinin ilk çocukları İrem Nur Çakto, henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalandı. İrem Nur bebek için, 2021 yılının mayıs ayında yardım kampanyası başlatıldı. Valilik izni ile başlatılan kampanyaya başta Manisa olmak üzere Türkiye'nin her yerinden destek yağdı. Yaklaşık 18 ay sonra İrem Nur bebeğin tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Geçen yıl kasım ayında Dubai'ye götürülen İrem Nur bebeğe gen tedavisi ilacı uygulandı. Fizik tedavi süreci devam eden İrem Nur bebek sağlığına kavuştu. Bağlı olduğu cihazdan kurtulan İrem Nur, konuşabiliyor, oturabiliyor, destekle ayakta durabiliyor.

Ceyla Çakto, "İrem Nur benim ilk ve tek evladım. Kızım İrem Nur, artık 'Anne' ve 'Baba' diyebiliyorsa bu hayırseverlerin sayesinde. Özellikle anneler bu kelimeyi dört gözle bekliyor. 'Anne' deyişi beni mutlu ediyor. Annelik duygusunu bana yaşattığı için mutluyum. Bir evladı annesine bağışladınız" diye konuştu.