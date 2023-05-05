DSÖ, Kovid-19 için küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini duyurdu
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Kovid-19 salgını için 'küresel sağlık acil durumun sona erdiğini' duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Kovid-19 salgını için 'küresel sağlık acil durumun sona erdiğini' duyurdu.
DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;"Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim.""Bu nedenle, büyük bir umutla Kovid-19'un küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum. Ancak bu, Kovid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta, Kovid-19 her üç dakikada bir can aldı - ve bu sadece bildiğimiz ölümler."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık