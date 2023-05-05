Üye Girişi
Haberi Paylaş
DSÖ, Kovid-19 için küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini duyurdu

DSÖ, Kovid-19 için küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini duyurdu

Sağlık Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Kovid-19 salgını için 'küresel sağlık acil durumun sona erdiğini' duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Kovid-19 salgını için 'küresel sağlık acil durumun sona erdiğini' duyurdu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim."

"Bu nedenle, büyük bir umutla Kovid-19'un küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum. Ancak bu, Kovid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta, Kovid-19 her üç dakikada bir can aldı - ve bu sadece bildiğimiz ölümler."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title