DSÖ Genel Direktörü: İklim Değişikliği İçin Acil Ortak Eyleme İhtiyaç Var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, temmuzun en sıcak ay olarak kaydedilmesinin ardından iklim değişikliği konusunda acil ortak eyleme ihtiyaç olduğunu belirtti. Ghebreyesus, iklim değişikliğiyle mücadele için cesur adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kayıtlara "en sıcak ay" olarak geçen temmuzun geride kalmasının ardından, iklim değişikliğini ele almak için acil ortak eyleme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "en sıcak" temmuzun geride kaldığını ve bu ayda kavurucu sıcaklara, aşırı doğa olaylarına, orman yangılarına ve bunların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına tanık olunduğunu kaydetti.

"Bu durum, iklim değişikliğini ele almak için ortak eyleme acil ihtiyacın olduğunu net bir şekilde hatırlatıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, iklim eylemleriyle ilgili cesur adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Birlikte, sürdürülebilir çözümlere olan ilgiyi artırabilir ve gelecek nesiller için daha soğuk, daha dayanıklı bir dünya oluşturabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) 27 Temmuz'da yaptığı ortak açıklamada, temmuz ayının ilk 3 haftasının bugüne kadarki "en sıcak 3 haftalık dönem" olduğu belirtilmişti.

Copernicus verilerinin, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdiği kaydedilmişti.