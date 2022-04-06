Dsö: Geleneksel Çin Tıbbı Kovid-19'un Tedavisine Katkı Sağlıyor

CENEVRE, 6 Nisan (Xinhua) — DSÖ'nün raporu, aynı zamanda üye ülkeleri, kendi sağlık sistemleri ile düzenleyici çerçeveler bağlamında geleneksel Çin tıbbının Kovid-19'un yönetiminde potansiyel kullanımını düşünmeye teşvik ediyor. Rapor, DSÖ'nün 28 Şubat-2 Mart tarihlerindeki Geleneksel Çin Tıbbı'nın Kovid-19 Tedavisinde Kullanımının Değerlendirilmesine dair Uzmanlar Toplantısı'nın ardından, Mart ayının sonlarında yayınlandı. Toplantıda, altı DSÖ bölgesinden 21 uluslararası uzman, Çin'deki ulusal uzman grupları tarafından oluşturulan klinik hizmet, araştırma ve kanıt temelli değerlendirmeyi içeren üç raporu görüşmek için biraraya geldi.

DSÖ raporuna göre, geleneksel Çin tıbbının hafif-orta dereceli Kovid-19 vakalarının ağırlaşması riskini azaltmada da faydası olduğu yönünde umut verici veriler mevcut. Raporda, hafif-orta dereceli vakalar için geleneksel Çin tıbbının geleneksel tedaviye ek müdahaleler şeklinde uygulanmasının, viral arındırma için gereken zamanı, klinik semptomların çözümünü ve hastanede kalış süresini sadece geleneksel tedavi yöntemine kıyasla azaltabileceği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar, geleneksel tedaviye ek olarak uygulanan geleneksel Çin tıbbı müdahaleleri incelendiğinde, bunlara yönelik toleransın iyi olduğunu ve sadece geleneksel tedavinin kullanılmasına benzer bir güvenlik profili bulunduğunu savunuyor.

Raporda, bunun yanı sıra geleneksel Çin tıbbının erken dönemde uygulanmasının hafif-orta dereceli Kovid-19 geçiren hastalarda daha iyi klinik sonuçlar verebileceğine dair cesaret verici kanıtlar da bulunduğu belirtiliyor. Rapor, Kovid-19'un küresel olarak gelişen doğası göz önüne alındığında, DSÖ'nün bulgulara dayanarak toplantının sonuçlarını üye ülkelerle zamanında paylaşmasını da tavsiye ediyor. Raporda, üye ülkelere geleneksel Çin tıbbının olası kullanımını düşünmenin yanı sıra, geleneksel Çin tıbbındaki bu organize araştırma programını ve Çin'den gelen klinik deneyimleri, uygulayanlar başta olmak üzere deneyimleri ile öğrendiklerini paylaşmaları tavsiye edildi.

Uzmanlar toplantısının katılımcıları, Çin hükümeti ile araştırmacılarının, mevcut pandeminin başlangıcından itibaren Kovid-19'un kontrol altına alınmasına yönelik bilgiyi artırmak ve ilaç geliştirmek için yaptığı önemli yatırım ve çabayı takdir ettiklerini dile getirdi. Katılımcılar, bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin Kovid-19 tedavisinde geleneksel Çin tıbbının daha etkili ve uygun kullanımının küresel düzeyde insan sağlığına potansiyel olarak fayda sağlayacak uluslararası işbirliği ve yardımlaşma için güçlü bir temel oluşturması sebebiyle, Kovid-19 tedavisinde geleneksel Çin tıbbının kullanımı hakkında daha fazla araştırma yapılmasının kesin olduğunu da sözlerine ekledi.

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Xinhua / Sağlık