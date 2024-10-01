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DSÖ, Gazze'den 8 Hastanın Romanya'ya Tahliye Edildiğini Duyurdu

DSÖ, Gazze'den 8 Hastanın Romanya'ya Tahliye Edildiğini Duyurdu
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'den sekiz hastanın Romanya'ya özel tıbbi bakım için tahliye edildiğini açıkladı. Hastalar arasında çocuklar da bulunmakta ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus Gazze'de bulunan 7'si çocuk olmak üzere 8 hastanın tedavi için Romanya'ya tahliye edildiklerini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, "Yedisi çocuk olmak üzere sekiz hasta Romanya'da özel tıbbi bakım için Gazze'den tahliye edildi. Hastalar 24 refakatçi ile birlikte seyahat etti. Hastaların yarısında kanser, ikisinde kan hastalığı, birinde böbrek nakli ve birinde de ağır yaralanma var. Romanya'ya teşekkür ediyoruz ve bu hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini alabilmeleri için gösterdikleri işbirliği için teşekkür ederiz. Bir kez daha tahliye koridorlarının oluşturulması ve özel bakıma ihtiyaç duyan tüm hastaların güvenli ve zamanında geçişi için mümkün olan tüm yolların kullanılması çağrısında bulunuyoruz. Hepsinden önemlisi, tüm hastaların barışa ihtiyacı vardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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