DSÖ: Batı Pasifik'te 2030'a kadar 5,2 milyon kişi ilaca dirençli enfeksiyonlar nedeniyle ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapora göre, Batı Pasifik bölgesinde ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle 2030 yılına kadar yaklaşık 5,2 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor. Antimikrobiyal direnç (AMR) nedeniyle bölgeye 2020 ile 2030 arasında tahmini 148 milyar ABD dolarına mal olacak. DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab, antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için ulusal AMR izleme sistemlerini güçlendirmenin, antimikrobiyal ilaçların uygunsuz ve gereksiz kullanımını azaltmanın gerekliliğine işaret etti.

MANİLA, 13 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salı günü yayımladığı yeni bir rapora göre, ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle Batı Pasifik bölgesinde 2030 yılının sonuna kadar yaklaşık 5,2 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor.

Batı Pasifik Bölgesinde Antimikrobiyal Direncin Sağlık ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri 2020-2030 isimli rapora göre antimikrobiyal direnç (AMR), verimlilik kaybı ve uzun süreli hastanede yatışlardan doğan ek sağlık harcamaları nedeniyle bölgeye 2020 ile 2030 arasında tahmini 148 milyar ABD dolarına mal olacak. Bu rakam, bölgenin 2019 yılındaki toplam sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

Raporda, antimikrobiyal direncin yol açacağı büyük çaplı ve sessiz pandeminin insan sağlığını tehlikeye atacağı ve gelecekteki bölgesel sağlık güvenliğini ve kalkınmayı tehdit edeceği konusunda uyarıda bulunuluyor.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab, "21. yüzyılda, mevcut tedavilere dirençli hale gelen yaygın enfeksiyonlar nedeniyle insanların yaşamları gereksiz yere kısalmamalı" dedi.

Jakab, antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için ulusal AMR izleme sistemlerini güçlendirmenin, antimikrobiyal ilaçların uygunsuz ve gereksiz kullanımını azaltmanın, ayrıca yeni antimikrobiyal ilaç, aşı ve teşhis araçları bulmak amaçlı araştırma ve geliştirme çalışmaları için sektörler arasında işbirliğinin gerekliliğine işaret etti.

Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler zamanla değişim geçirip ilaçlara tepki vermemeye başladığında antimikrobiyal direnç gelişmiş oluyor. Böylece enfeksiyonların tedavisi zorlaşırken hastalıkların bulaşması ve ağır hastalıkların ortaya çıkması riski artıyor. İlaç direncinin sonucu olarak antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ilaçlar etkisiz hale geliyor, enfeksiyonların tedavisi ise giderek zorlaşıyor veya imkansız hale geliyor.