DSÖ, Batı Pasifik bölgesinde tütün tarımını bırakıp sürdürülebilir ürünleri desteklemeye çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Pasifik bölgesindeki hükümetleri tütün tarımını bırakmaya ve sürdürülebilir ürünleri desteklemeye çağırdı. Bölgede 400 milyondan fazla insanın tütün kullandığı ve her yıl 3 milyon kullanıcının öldüğü vurgulandı.

MANİLA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Pasifik bölgesindeki hükümetleri tütün tarımını teşvik etmeyi bırakmaya, bunun yerine milyonlarca insanı besleyebilecek sürdürülebilir ürünleri desteklemeye çağırdı.

DSÖ Batı Pasifik Bölgesi Müdür Vekili Zsuzsanna Jakab Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Tütün değil, yiyecek üretme vaktidir" diyerek bölgede 400 milyondan fazla insanın tütün kullandığını ve her yıl 3 milyon kullanıcının öldüğünü vurguladı.

Jakab, "Hükümetler sağlık yerine ticarete öncelik verdiğinde ekosistemler kayboluyor, insanlar aç kalıyor ve sağlık durumu kötüleşiyor" dedi.

Merkezi Manila'da bulunan DSÖ bölge bürosuna göre, Batı Pasifik bölgesinde 1 milyon hektardan fazla arazi tütün tarımı için kullanılırken, milyonlarca insan hala gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Jakab, "1 milyon hektarlık alanı besleyici gıdalar yetiştirmek için kullandığımızı düşünün. Milyonlarca insanı besleyebilir, çocukların büyümesine ve gelişmesine yardım edebilir ve yetişkinlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek verebiliriz" dedi.

DSÖ, "Tütün değil gıda yetiştirin" başlıklı son raporunda tütün yetiştiriciliğinin, çiftçileri ve ailelerini zehirli tütün tozuna ve kimyasal böcek ilaçlarına maruz bıraktığını belirtti. Raporda ayrıca ormanlık arazinin azalması, su kaynaklarının kirlenmesi ve toprak yapısının bozulması nedeniyle çevrenin zarar gördüğü belirtildi.

DSÖ'nün raporunda, "Tütün yetiştiriciliği için kesilen ağaçlar küresel ormansızlaşmanın yüzde 5'ini oluşturuyor" ifadesi yer aldı.

DSÖ, dünya genelindeki tütün çiftliklerinde 1 milyondan fazla çocuk işçinin çalıştığını ve eğitim fırsatını kaçırdıklarını tahmin ediyor.

Hükümetleri uygun politika desteği ve müdahaleler yoluyla tütünden ekonomik açıdan elverişli alternatif ürünlere geçmeye teşvik eden DSÖ, "Tütün yetiştiriciliğinin küresel bir sorun olduğuna" işaret ediyor.